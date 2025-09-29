美國密歇根州摩門教會遭槍擊縱火　5死8傷　槍手曾在伊拉克服役

美國密歇根州（Michigan）東部一座教堂於當地週日（9月28日）遭槍擊，造成5死8傷，槍手其後遭警方擊斃。當地傳媒指，40歲槍手是前美軍海軍陸戰隊成員，並於伊拉克服役多年。他事發時駕車衝破教堂的前門，下車後開槍射擊，並攜帶突擊武器。當時教堂內有數百人，而這輛車撞上教堂後，建築物隨即起火。



總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在社交平台發文稱，這次槍擊「似乎是又一宗針對美國基督徒的襲擊」，並表示聯邦調查局已抵達現場，揚言國內的暴力猖獗必須立即結束。

路透社報道，位於底特律西北部的格蘭布蘭克鎮（Grand Blanc Township）警察局在Facebook上發布消息稱，事件發生在該鎮的耶穌基督後期聖徒教堂（Church of Jesus Christ of Latter-day Saints）。

警方稱疑犯名為Thomas Jacob Sanford，來自密歇根州，在與兩名趕抵教堂的警員交火，期間當場死亡。全國廣播公司（NBC）報道，槍手曾是海軍陸戰隊成員，並於2004至2008年期間派駐到伊拉克。調查人員將搜查槍手的住所和電話記錄，以尋找犯案動機。

網上影片顯示，消防員向火場噴水，消防車和緊急救援車輛停在附近，教堂內濃煙滾滾。