颱風博羅依越南中北部登陸　掀8米巨浪　最少11死21人失蹤

颱風博羅依（Bualoi）9月29日凌晨於越南中北部河靜省登陸，造成不少破壞並掀起8米高巨浪，至今有11人死亡，9人受傷及21人失蹤，當中包括廣治省4艘沉沒漁船上的12名失蹤漁民。



博羅依周一凌晨約1時30分在越南中北部河靜省沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達11級，其後減弱為強烈熱帶風暴，風力由時速117公里減弱至大約90公里。風暴為當地帶來洪澇和巨浪，造成當地房屋受損、電網癱瘓。

越南當局在颱風來襲前，已疏散超過2.85萬人，並關閉中部省份4個機場，導致數百架航班取消或延誤。

自上周六以來， 博羅依已在越南大部分地區引發暴雨 ，當局已發出嚴重洪水和山泥傾瀉風險警告 。 根據氣象部門預測，從周日晚到周二，越南部分地區的降雨量將達到500毫米。

內地中央氣象台預計，博羅依登陸越南後，將以每小時25至30公里的速度向西偏北方向移動，強度快速減弱。受此影響，廣西雲南等地將會出現強降雨，其中北部灣偏南海域的風力有9到10級、陣風11到12級。