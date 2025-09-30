特朗普晤國會兩黨高層　預算問題無突破　萬斯警告政府勢必停擺

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月29日與國會兩黨高層會晤，未能就預算問題取得突破，聯邦政府資金將在不到36小時後耗盡，民主共和兩黨相互指責，而副總統萬斯（JD Vance）稱政府勢必在兩天後停擺。



綜合法媒和彭博社報道，民主黨籍的參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在與特朗普會晤後告訴記者，雙方仍存在「巨大分歧」。他說，是否要關閉政府取決於共和黨人，並表示他已向特朗普提出一些建議。

2025年6月24日，美國華盛頓，民主黨參議院少數黨領袖舒默在國會山每週政策午餐會後的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

另一方面，萬斯指責民主黨人的資金要求是「把槍指向美國人民腦袋」。他說：「我認為我們正走向政府關閉，因為民主黨人拒絕做正確的事。」

如果美國參議院無法在10月1日零時前通過一項為聯邦運營提供資金的臨時撥款法案，政府將局部關門，導致非必要運營陷入停頓，數十萬公務員暫時無薪，許多社會保障福利的發放也將中斷。

民主黨和共和黨都試圖避免這種情況，而一旦政府關門，他們就會相互推卸責任。

民主黨堅持，臨時撥款法案必須包含延長醫療補貼，但共和黨堅持，要在解決停擺危機後才討論這些議題。

美國聯邦政府面臨再度停擺，總統特朗普曾揚言屆時會大裁員。（Reuters）

共和黨需要至少七名民主黨參議員支持參議院的臨時撥款法案，這項法案已在眾議院通過。特朗普此前威脅，如果政府關門，將大規模解僱聯邦政府員工，打破過往僅暫時休假的慣例。

據估計，超過10萬名聯邦政府員工將依據最新延期辭職計劃正式辭職。這是特朗普大刀闊斧裁減聯邦政府人力的多項主要措施之一。準備離職的員工透露，數月來的「恐懼和脅迫」讓他們感覺除了離職別無他路。

根據民主黨參議員7月的報告，整個辭職計劃預計將花費148億美元，其中20萬員工在行政休假期間，將獲得長達八個月的全額薪資和福利。

本文獲《聯合早報》授權轉載

