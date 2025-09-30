瑞安航空高空驚魂　2乘客突毀護照「吞食＋沖廁」　飛機改道迫降

英媒9月23日報道，一架上週末從意大利米蘭飛往英國倫敦的瑞安航空（Ryanair）客機因機上發生突發事故而須改道迫降法國巴黎。事源機上兩名乘客在飛機起飛後不久，突然作出離奇的舉動，一人突撕毀並吞食自己的護照，另一人則試圖將其護照沖進馬桶，使機上乘客陷入一片恐慌。



英國《每日星報》（Daily Star） 引述消息人士稱，該航班當時正從米蘭飛往倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport），而上述事件則於起飛後15到20分鐘、安全指示燈熄滅後發生。

這張攝於2025年9月8日的照片中，可以看見一架瑞安航空飛機的內部，其中不少人坐在飛機座位上。（Getty/非涉事客機）

該消息人士稱，機上服務人員接獲通知後，即時前往飛機前排查看情況，而機上氣氛也變得愈來愈緊張，因為其他乘客當時並不知道發生甚麼事。

報道指，該涉事乘客當時撕毀並吞食其護照，他的同夥則跑到位於飛機另一端的廁所中，試圖把護照沖進馬桶。一名空姐懇求他開門，但後者卻拒絕配合。空姐隨後向機上一眾乘客直白地透露上述狀況，結果反導致人們更加驚慌失措。

2024年7月29日，人們在比利時城市沙勒羅瓦（Charleroi）的機場登上瑞安航空（Ryanair）的飛機。（Getty/非涉事客機）

消息人士稱，飛機隨後改道迫降巴黎，並形容飛機降落的這段時間是他一生中經歷最恐怖的15分鐘。

飛機安全降落後，法國警方立即逮捕了涉事的兩名乘客，其後耗時約兩個小時對行李進行全面檢查後，允客機重新起飛赴倫敦。