菲律賓宿霧外海6.9級強震　美媒：至少20死逾30人傷

菲律賓宿霧外海於當地9月30日晚發生規模6.9地震，震央位於中部宿霧省（Cebu）與萊特省（Leyte）之間的海域，震源深度只有10公里。美國地質調查局（USGS）稱，震央距離宿霧市約100公里，並在強震後記錄該地區多次餘震，其中最強餘震為6級。太平洋海嘯預警中心稱，地震後沒有海嘯威脅。菲律賓當局則仍發布海嘯預警，並預計將會持續發生餘震。美國《紐約時報》引述宿霧官員消息，強震導致建築物倒塌，造成至少20人死亡、逾30人受傷。



有教堂等建築物受損 部份地區停電

中國地震台網測定，地震發生於晚上9時59分。美國地質調查局稱，地震深度為10公里，距離博戈市（Bogo）約20公里。

《紐約時報》引述宿霧發言人Ainjeliz de la Torre-Orong的電郵稱，已確認至少20人死亡、37人受傷，當地至少4棟建築物倒塌、三座政府大樓受損，另有6座橋樑和一條道路無法通行。

法新社報道，地震造成部份地區停電，救援人員正在搜尋可能的死傷者。萊特省維拉巴市警察局長表示，地震持續了約10秒。他說，警察局大樓明顯因地震而搖晃。根據社交平台流傳畫面，地震看起來非常劇烈。

菲律賓媒體報道，地震發生時民眾嚇到驚聲尖叫，而宿霧有教堂嚴重受損，鋼筋裸露。中國駐菲律賓大使館表示，暫時未收到中國公民傷亡報告。