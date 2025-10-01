特朗普批普京「紙老虎」　稱中俄潛艇落後美國25年　惟5年後追平

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月30日在維珍尼亞州匡堤科（Quantico）海軍陸戰隊基地參加國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）主持的會議，他向美軍高級將領發表講話時表示，自己曾嘲諷俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）是「紙老虎」。並表示美國最近「遭到俄羅斯威脅」，特朗普8月已向俄羅斯海岸派出了一兩艘核潛艇，稱其領先中國和俄羅斯的潛艇25年，但兩國在5年後就會追平美國。



特朗普表示：「我告訴普京：『你看起來不好，花了4年時間來打一場本來只需1週的戰爭，你是紙老虎嗎？』」

2025年9月5日，俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）在俄羅斯海參崴市（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）舉行的第十屆東方經濟論壇全體會議上發表演說。（Reuters）

他繼續批評俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）是個拿核武器威脅美國的「蠢人」：「我已經派了一、兩艘核潛艇到俄羅斯海岸，它們領先俄羅斯和中國的潛艇25年，俄羅斯實際上（在潛艇領域）排第二、中國第三。但你知道他們正在趕上，5年後就會追平。」

特朗普警告普京，稱美國潛艇只是潛伏着，並確信不需要使用它們，因為潛艇完全無法被探測到。

▼特朗普：中俄潛艇落後美國25年 惟5年後追平

特朗普7月29日曾表示，俄羅斯從當天起10天內必須同意在烏克蘭停火，否則俄方將與其石油買家一起被徵收關稅。此後，梅德韋傑夫與他爆發持續數天的隔空罵戰。梅德韋傑夫一度表示，美國威脅對俄羅斯及其石油買家徵收懲罰性關稅是「最後通牒遊戲」，並「提醒」特朗普俄羅斯仍擁有核打擊的能力。

特朗普8月2日即在社交平台Truth Social上發文，稱已下令2艘核潛艇部署到「適當區域」，以防止梅德韋傑夫的威脅。