美參議院民主黨否決共和黨撥款計劃　聯邦政府今午12時起停擺

據美媒報道，參議院民主黨人9月30日（周二）幾乎一致投票否決了眾議院通過的一項旨在為政府提供資金直至11月21日的法案。美國聯邦政府將於當地時間10月1日午夜12時（香港時間1日中午12時）正式進入停擺。報道指這次政府大停頓肯能持續持續數日甚至數周。



據《國會山報》（The Hill）報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在橢圓形辦公室告訴記者，他將採取「不可逆轉」的行動，在政府停擺期間削弱民主黨人的優先事項。民主黨人對未來數日的政府停擺將如何發展感到不安。

據報道，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）9月30日（周二）與民主黨參議員舉行一場漫長的午餐會後，他們決心否決共和黨起草的撥款法案，該法案此前已於9月19日遭到否決。

2025年9月30日，美國華盛頓，參議院民主黨領袖舒默 （Chuck Schumer）在出席參議院民主黨每週例行午餐會後於國會山莊舉行的新聞發布會上向媒體發表講話。美國聯邦政府正面臨停擺。（Reuters）

眾議院的這項議案需要在參議院獲得60票才能通過，但最終以5票之差遭否決。維持政府運作的撥款將於同日午夜到期，屆時政府將進入停擺狀態。

報道指，民主黨中間派參議員費特曼（John Fetterman）和馬斯托（Catherine Cortez Masto）是僅有的兩位投票支持共和黨撥款法案的民主黨人，同樣投票支持這項法案的還有緬因州參議員金治（Angus King），他是一位與民主黨人一起參加黨派會議的無黨派人士。

參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）表示，民主黨否決的這項撥款法案，與拜登總統（Joe Biden）執政期間民主黨控制白宮和參議院時，為維持政府運作而通過的13次常規短期撥款法案相同，對現時民主黨的舉動感到不解。

報道指，圖恩已提交終止辯論動議，計劃於10月1日（周三）再次進行投票，以推進眾議院通過的繼續決議，但外界普遍認為該動議不太可能獲得民主黨的太多支持。

美國聯邦政府上一次停擺是2018年12月，當時是特朗普首個總統任期，亦是史上最長的政府停擺，時長35日之久。