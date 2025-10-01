十一國慶｜美國國務院恢復慣例　魯比奧中國國慶前夕發布祝賀聲明

美國國務院今年恢復慣例，國務卿魯比奧（Marco Rubio）於中國10月1日國慶前夕發布聲明，代表美國向中國人民在中華人民共和國成立76周年之際表示祝賀。



據美國國務院官網周二的消息，魯比奧在聲明中稱，美國祝願中國人民在未來一年裹健康、快樂、繁榮及和平。

按照慣例，美國國務院一般會在中國國慶節前夕向北京表示祝賀，這也是華盛頓方面對許多有外交關係的國家的正常做法。在上任拜登 （Joe Biden）政府期間，身為國務卿的布林肯（Antony Blinken）連續3年在國慶前夕向中國道賀，其中2021年和2022年均在9月30日發表祝賀聲明，而2023年則提前至9月29日道賀。

然而，美國國務院去年打破這一慣例，布林肯直至美國當地時間10月2日，才在美國國務院官網發佈的簡短聲明祝賀。