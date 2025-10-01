日本今起收緊外國駕照換領制度　旅客和短期訪客不可參與

據日媒報道，日本政府10月1日（周三）修訂海外駕照換領日本駕照的規定，實施更嚴格的要求。根據新規定，外國遊客和其他短期停留的訪客將無法再利用外國駕照換領當地駕照。



據《日本放送協會》（NHK）報道，在新規定下，申請人，不論國籍，現在必須提供日本居住證明，即居留證副本。

此外，有關交通知識的筆試的題目數量將從10題增加到50題，而申請人必須至少答對90%才能通過，比過往的70%要高。

此前，該系統允許任何持有外國駕照的人換領日本駕照，只要他們能夠證明具備在日本駕駛的知識和技能。外國遊客甚至可以使用飯店或臨時住宿作為住址申領。

日本警察廳表示，2024年有超過68,600名外國人透過該系統獲得日本駕照，創歷史新高。

鑑於過往時有外國人在日本駕駛時發生意外，政府為回應外界憂慮在審視現行制度後決定改制。

有人認為，允許臨時地址可能會增加交通事故發生後的執法難度，而亦有人警告稱，過往的交通知識考試可能過於簡單，無法確保考生充分理解日本的交通規則。

官員表示，他們將採取措施，向民眾宣傳修訂後的規則，並繼續努力防止日本各地發生交通事故。