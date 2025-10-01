美法加強聯合軍事衛星行動　冀抗衡中國軍事實力

一位美軍高級將領向路透社表示，隨着中國不斷擴大其在太空的軍事影響力，法國和美國正計劃進行第二次聯合衛星演習，此舉旨在加強盟軍的偵察能力。



據報道，這次行動將是五角大樓已知的第三次與盟友在太空執行任務。2024年底，美國防部首次與兩艘在軌太空船進行聯合演習，法國也參與其中。今年9月初，美國太空司令部亦曾與英國進行聯合演習。

報道指，太空是一個競爭日益激烈的軍事領域，越來越多的衛星對通訊、防備導彈和戰場情報至關重要，它們面臨來自世界頂級太空強國的威脅。中國、俄羅斯和美國都擁有反衛星武器，並發射機動航天器，這引發人們的擔憂，即發生軍事衝突期間可能會擾亂GPS導航或切斷軍隊所依賴的通訊渠道。

2025年9月30日，美國維珍尼亞州匡提科（Quantico）海軍陸戰隊基地，美軍將領參加由美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）召集的會議，等待美國總統特朗普發表演說。（Reuters）

在官員眼中，更精準地操控太空船以及協調國際聯盟已成為新一輪全球太空競賽的關鍵前沿，美國及其盟友正面臨來自中國和俄羅斯的激烈競爭。

美國太空部隊司令部下屬部門指揮官中將Douglas Schiess表示：「我們目前正計劃與法國合作。」

法國是歐洲在太空方面投入最多的國家。Schiess指，未來可能會與其他國家進行進一步的合作。

包括歐洲、美國和加拿大在內的西方軍事太空官員一直在發出警告，稱太空對一系列衛星的威脅日益加劇，從軍事衛星到像SpaceX的Starlink這樣的商業衛星，全球共有數億個用戶在使用。

法國太空司令部拒絕對任何計劃發表評論。在首次行動中，法國表示正在與美國進行訓練，以加強合作，學習如何協調行動並「展示我們的戰略團結」。

該部隊表示，法國太空司令部「需要在現實場景中為軍事太空行動做好準備」。

法國太空司令部指揮官少將Vincent Chusseau拒絕透露首次行動的細節，但表示「我們認為這是成功的」。

美國太空司令部指揮官Stephen Whiting在4月透露，這項名為「交會近距行動」的首次演習涉及一顆美國和一顆法國軍用衛星在「戰略競爭對手」太空船附近相互接近。

據英國稱，在9月4日至9月12日進行的第二次行動中，一顆由美國太空司令部操作的衛星移動，以檢查英國軍用通訊衛星「天網5A」是否按計劃在軌道上運行。英國表示，這兩顆衛星均位於地球靜止軌道——距離地球近36,000公里——兩顆衛星的運行速度均為每秒約3公里。

2025年3月21日，美國華盛頓，圖為五角大樓（Pentagon）全景。（Reuters）

雖然兩國並未透露哪顆美國衛星參與了此次與英國的行動，但一家名為Comspoc的商業太空態勢感知軟體供應商表示，該公司在9月5日至9月11日期間觀察到一顆名為USA 271的高機動性美國監視衛星靠近英國的「天網5A」。