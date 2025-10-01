美國能源部收購美洲鋰業5%股份　以推動內華達州鋰礦項目

美國能源部長賴特（Chris Wright）9月30日表示，總統特朗普（Donald Trump）同意入股美洲鋰業（Lithium Americas），幫助這家加拿大公司推進在內華達州的鋰礦項目。該項目擁有美國目前最大的鋰礦床。



賴特周二表示，美國政府將持有這家鋰礦公司以及相關鋰礦項目各5%股權。他說：「這是制衡中國在鋰資源市場主導地位的必要措施，亦符合美國的最大利益。我們將迎來一個巨型鋰礦投產，未來幾年有望替代大量進口鋰。」

總部位於溫哥華的美洲鋰業表示，美國能源部的收購，將有助於其獲得先前宣布的內華達州鋰項目22.6億美元貸款中的第一筆4.35億美元款項。

圖為美洲鋰業公司內華達州里諾市的試工廠。（Getty）

這項交易是特朗普政府為加快打造本土關鍵金屬供應鏈，以應對中國在國防、汽車和消費電子等領域金屬主導地位的最新舉措。今年7月，美國國防部宣布向稀土磁鐵生產商MP Materials 進行4億美元的股權投資，資助其建設大型稀土磁體新工廠。