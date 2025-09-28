韓國男吃公司6元零食被告盜竊罪成　上訴法官：有必要這麼刻薄？

韓國一名41歲男子因在上班期間偷吃合作工作的一個朱古力批（價值400韓圜，約2.22港元）和一個蛋黃批（價值650韓圜，約3.61港元）而被告盜竊，一審被判處罰款5萬韓圜（約278港元）。他提出上訴。上訴審法院9月18日首次庭審中表示將判定盜竊罪是否成立，但輿論認為：「有必要刻薄地做到這種地步嗎？」



包括《朝鮮日報》在內韓媒報道，事發於去年1月18日凌晨4點6分左右，涉事男子從負責保安的公司辦公室雪櫃裏拿了及吃掉一塊朱古力批和一塊蛋黃批，公司事後以涉嫌盜竊報警。

原本被提出簡易起訴的警衛要求正式審判。一審時，他抗辯稱：「公司司機們說『可以吃冰箱零食』」，但法院在一審判處罰款5萬韓圜。

事主其後提出上訴。9月18日，在上訴審法院庭審上，全州地方法院第2刑事部部長審判員金道亨尷尬地笑着說道：「算起來是吃了400韓圜的朱古力批和650韓圜的蛋黃批」，「這麼刻薄，有必要做到這種程度嗎？」

圖為韓國其中一款朱古力批。（Instagram＠orion_world）

金道亨查看案件記錄後苦笑稱：「既然已有一審判決，在二審中也會追究該事件是否構成盜竊嫌疑。雖然我們是金額較少的事件，但是把上訴帶到法庭，我認為在這方面存在問題。」

律師稱：「飲料和餅乾都是公開場所的東西，非要一一得到允許再吃」，指對方如果真是有偷竊意圖，就應該會整箱搬走。

上訴審判10月30日進行，結果備受關注。《韓民族日報》引述消息稱，數十名同事已提交聲明，證實他們也參與了這種行為，證明從雪櫃裏拿零食是慣例，上訴的焦點很可能在於從辦公室雪櫃拿零食是否符合慣例。