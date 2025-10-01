德國慕尼黑啤酒節因炸彈威脅臨時關閉數小時

德國慕尼黑啤酒節10月1日因炸彈威脅而臨時關閉。慕尼黑一處住宅被安裝爆炸裝置後縱火焚燒，警方正在調查這起事件與啤酒節之間的關聯。



巴伐利亞州首府慕尼黑的啤酒節今年9月20日開幕，活動持續到10月5日，地點位於慕尼黑特蕾西婭草坪。這是德國的著名節日，也是全球規模最大的民俗慶典，去年接待遊客達670萬人次。 法新社報道，啤酒節官網星期三（10月1日）發佈聲明說：「因慕尼黑北部爆炸事件涉及炸彈威脅，特蕾莎草地（Theresienwiese）暫時關閉至當地時間下午5時（香港時間晚上9時）。」

2025年10月1日，德國慕尼黑，警方稱在該市北部一棟住宅樓發現爆炸物，該建築起火致一人死亡。圖為執法人員在街邊執勤。（Reuters）

據報道，當天清晨時分，慕尼黑萊爾希瑙區的一片住宅區發生火災，警方與消防隊共同出動炸彈處理小組前去處理。

警方說，事發房屋被安裝爆炸裝置，並遭縱火。現場附近發現一名重傷男子，他後來因傷勢過重死亡。還有一人失蹤，但相信未遇險。

2025年10月1日，德國慕尼黑一棟獨棟住宅發生火災，引發警方和消防部門的大規模行動。（Getty）

據德國《圖片報》報道，一名男子疑在父母家中製造爆炸並縱火後自殺；事件中還曾發生槍擊，但警方未證實這一說法。

另據路透社報道，慕尼黑警方通過WhatsApp應用發佈聲明說：「我們正在調查所有可能性，包括與慕尼黑其他地點（如啤酒節舉辦地特蕾西婭草坪）之間的關聯。因此，啤酒節會場推遲開放。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

