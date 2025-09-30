德國議員前助理郭建涉為中國從事間諜活動 判囚近5年
撰文：官祿倡
出版：更新：
德國極右翼另類選擇黨（AfD）一名歐洲議會議員的華裔前助理郭建，9月30日在德國法院被判為中國從事間諜活動，法官認定案件「特別嚴重」，判監4年9個月。郭建在庭審中續否認所有指控。
《德國之聲》報道，郭建擁有德國國籍，是議員克拉（Maximilian Krah）的前助理，在去年4月被捕，檢方指控他在2019年9月至去年4月期間，多次向中國情報機構提供歐洲議會談判和決定的資訊，還指控他監視在德國的但對北京有異見的人士，並收集另類選擇黨高層的資訊。郭建上周提訊時，也否認指控，「我沒有為中國情報機構工作」，強調自己無罪。
另一名涉案中國籍女共犯雅琪（Yaqi X，音譯）則在庭審中承認向郭健提供訊息，但否認知曉這些行為屬於間諜活動，她被控在機場的一家物流公司工作期間向郭健提供有關貨物、航班和乘客的資訊。
克拉作為證人出庭，不過強調對郭健對身分與活動一無所知，檢方則對克拉進行單獨訴訟，並指控克拉涉嫌參與中國相關的賄賂和洗黑錢。
