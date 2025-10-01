工人被捕風波　美國同意韓國人持臨時簽證從事安裝設備等工作

在美國移民和海關執法局（ICE）9月初在佐治亞州（Georgia）一間韓資工廠拘捕逾300名韓國公民後，美韓工作組9月30日舉行會議，討論改善簽證制度，防止類似事件再發生，韓國外交部10月1日表示，美方同意允許韓國人持臨時簽證在工廠現場從事有關設備的工作，並會開闢新渠道，幫助韓方派遣工人到美國開展業務。



在逾300名韓國公民被捕風波中，該些韓國公民使用ESTA（旅行授權電子系統）或B-1簽證（短期商務簽證）入境，據韓國廣播公司（KBS）報道，韓美雙方就簽證允許的活動範圍存在分歧，成為問題。

2025年9月12 日，一名韓國工人在韓國仁川國際機場的停車場擁抱家人。他早前在美國佐治亞州現代汽車和 LG 能源解決方案擁有的電動車電池工廠發生的的大規模移民執法行動中被拘留。（Reuters）

在會議後，韓國外交部表示，兩國已經明確B-1簽證允許的活動範圍，B-1簽證可用於安裝、檢查和維護在美國投資所需的海外設備，也可以使用ESTA展開B-1簽證允許的同類活動。

據韓方指，美國駐韓國大使館會於本月開設專門櫃枱，為企業提供簽證諮詢及處理服務。