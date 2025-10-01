工人被捕風波 美國同意韓國人持臨時簽證從事安裝設備等工作
撰文：成依華
出版：更新：
在美國移民和海關執法局（ICE）9月初在佐治亞州（Georgia）一間韓資工廠拘捕逾300名韓國公民後，美韓工作組9月30日舉行會議，討論改善簽證制度，防止類似事件再發生，韓國外交部10月1日表示，美方同意允許韓國人持臨時簽證在工廠現場從事有關設備的工作，並會開闢新渠道，幫助韓方派遣工人到美國開展業務。
在逾300名韓國公民被捕風波中，該些韓國公民使用ESTA（旅行授權電子系統）或B-1簽證（短期商務簽證）入境，據韓國廣播公司（KBS）報道，韓美雙方就簽證允許的活動範圍存在分歧，成為問題。
在會議後，韓國外交部表示，兩國已經明確B-1簽證允許的活動範圍，B-1簽證可用於安裝、檢查和維護在美國投資所需的海外設備，也可以使用ESTA展開B-1簽證允許的同類活動。
據韓方指，美國駐韓國大使館會於本月開設專門櫃枱，為企業提供簽證諮詢及處理服務。
