美國H-1B簽證費飆升　極右論壇掀「塞渠行動」惡意逼爆訂票系統

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前簽署行政令，將供外國技術人才赴美工作的H-1B簽證申請費大幅增至10萬美元（約77.8萬港元）。消息傳出引發外界恐慌，儘管白宮稍晚澄清僅適用新申請者並且一次性付清，但不少持證者恐再難返美工作，紛紛預定返程機票。有網民在一個極右網絡論壇4chan上趁機發起「塞渠行動（Clog The Toilet）」，有人響應後湧入並癱瘓航企訂票系統，造成一票難求、票價激增的亂象。



4chan的流傳帖文顯示，發帖人呼籲網民在網上預訂印度飛往美國的航班，並且僅預定但不付款以鎖定座位，這樣機票就會在所預留的15分鐘的付款時間中無法完成交易，達到阻止印度移民在短時間內買到返程機票，以及抬高票價的目的。

2025年9月20日，圖為網上4chan論壇中，一條名為發起「堵廁行動」旨在癱瘓印度飛往美國航班的訂票系統的帖文，其中寫有教導網友如何通過預定機票但不付款的方式，阻止他人在短時間內買到機票。（網上截圖）

法媒9月27日報道通過訪問受影響的印度籍H-1B簽證持有者，披露這宗鬧劇。有印度籍的軟件工程師表示，自己在購買機票時發現航企的訂票系統癱瘓，在反復嘗試訂票後，花費超過以往兩倍的價格才買到返美機票。

報道指，4chan的相關討論也在社交平台Telegram及其他邊緣論壇流傳，吸引不少右翼人士。而在後續貼文中，有的更充斥各式種族歧視字眼，還有人上傳熒幕截圖，聲稱已鎖定100張機票。

有網民講述在美國三藩市機場登機後，有印度乘客在特朗普公布H-1B簽證費用變動消息後要求落機（Threads截圖）

報道引述反仇恨暨極端主義全球計劃（Global Project Against Hate and Extremism）的共同創辦人Heidi Beirich指，發起者的目的在於製造恐慌，並強調4chan真正可怕之處在於能讓人極端化，還曾有多名美國大規模槍擊案的疑犯就在論壇上發表犯案宣言。