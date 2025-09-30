「美國搬起石頭砸自己的腳，中國K字簽證來得時機堪稱絕妙」

中國10月1日起將正式啟動一項吸引海外科技人才的新簽證計劃，這讓許多外媒想到不久前美國特朗普政府收緊H-1B簽證政策的行為，紛紛感慨在美國對外國人才「不斷設限」之際，中國正「放寬門檻」吸引人才。

路透社9月29日指出，在美國收緊簽證政策的背景下，全球人才正爭相尋找替代方案，中國此舉有助於提升其在全球高科技領域的競爭力。

中國8月14日公布《國務院關於修改〈中華人民共和國外國人入境出境管理條例〉的決定》，規定自10月1日起在普通簽證類別中新增K字簽證，發給從境內外知名高校或者科研機構科學、技術、工程、數學學科領域專業畢業並獲得相應學歷學位證書（學士學位及以上），或者在上述機構從事相關專業教育、科研工作的外國青年科技人才。

2019年6月30日，南京醫科大學舉行2019年畢業典禮暨學位授予儀式。來自尼泊爾、印度、毛里求斯、加納等國家的一百多位外國留學生身著學位服，在典禮上拍攝合影留念。（中新社）

英國《獨立報》9月25日稱，這是自2013年《中華人民共和國外國人入境出境管理條例》設立12種常規簽證類別以來，中國簽證體系首次進行重大擴展。新簽證的申請資格已大致確定，但具體細節尚未公布。根據目前已公布的訊息來看，中國K字簽證允許外國畢業生進入中國學習和工作，而無需先獲得工作機會、研究安排或當地擔保。

該報指出，這表明了中國在全球技術競爭中爭奪人才的決心。

「這具有強烈的象徵意義：當美國不斷設限時，中國正在放寬門檻。」美國艾奧瓦州移民律師馬特·蒙特爾-梅迪奇（Matt Mauntel-Medici）對路透社說道。

9月19日，美國總統特朗普簽署公告，將企業為H-1B簽證申請人支付的費用大幅提高至10萬美元，稱此舉旨在確保美國引進的是高技能、無法被美國人替代的人才。

該公告發布後，不少在美工作的外籍人士由於擔心新規生效後無法再次入境，不得不縮短自己的假期。人們也紛紛在社交媒體上表達對「美國吸引力下降」的失望情緒。

2025年9月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室展示已簽署有關金卡簽證的行政命令。（Reuters）

墨爾本諮詢公司「地緣政治戰略」首席策略師邁克爾·費勒（Michael Feller）評價說，「美國在H-1B簽證問題上可以說是搬起石頭砸自己的腳，而中國K字簽證推出的時機堪稱絕妙」。

移民專家分析稱，中國K字簽證的主要吸引力在於不需要僱主擔保，而這一直被認為是申請H-1B簽證的最大障礙之一。

H-1B簽證是美國的一種臨時工作簽證，有效期通常為三年，可延長至六年，允許美國公司僱傭外籍專業技術人員，以填補國內難以找到合適人才的職位空缺，主要被美國科技企業用於吸引高學歷外籍人才。但該簽證需要僱主擔保，並採用抽籤制度，每年僅提供8.5萬個名額，新的10萬美元費用可能會進一步阻礙首次申請者。

印度裔人口僅佔美國人口的1%，卻佔矽谷勞動力的6%。美國發放的H-1B 簽證（外國人工作許可證）中有70%以上發給了印度軟件工程師。（AI生成圖像）

路透社稱，印度長期是美國H-1B簽證的最大受益國，佔去年獲批簽證的71%。

印度新德里電視台22日報道對比稱，「在特朗普的H-1B簽證混亂中，中國通過K簽證向全球人才敞開了大門」，這一最新舉措是中國近年來不斷簡化簽證規則以促進國際交流努力的一部分。

《今日印度》更尖鋭評價特朗普的新規為「自殺式政策」，批評其為短期收益損毀自身長期能力，將全球STEM人才推入中國的懷抱，而投資於長期能力建設的中國「又一次抓住了機會」。

北京舉行的第二十七屆中國北京國際科技產業博覽會。(Getty)

美國喬治·華盛頓大學埃利奧特國際事務學院的研究教授迪帕·奧拉帕利（Deepa Ollapally）在談及特朗普政府簽證新規和中國K字簽證時說，「最終，這對美國來說是一個失敗的提議」。

《獨立報》表示，世界兩大經濟體的簽證政策形成了鮮明對比：美國收緊，中國則放鬆，這種截然不同的做法必將重塑全球技術人才的競爭格局。

路透社稱，中國已採取了一系列措施促進外國投資和旅遊，向海外投資者開放更多領域，併為大多數歐洲國家、日本和韓國等國公民免簽。《獨立報》預計，今年上半年，訪華的外國遊客數量將增加30%以上。

路透社指出，中國本就擁有大量國內人才，儘管該國短期內不大可能像西方國家一樣依賴大規模移民，但分析人士表示，「如果中國能吸引到哪怕一小部分的全球科技人才，其在高科技領域的競爭力也會更高」。