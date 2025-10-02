德國拘3名哈馬斯成員　涉密謀攻擊猶太人設施

德國檢察官10月1日表示，警方逮捕了3名男子，指他們負責策劃針對德國境內猶太人設施的嚴重暴力行為。檢方相信，該3名男子是哈馬斯的外國特工，參與購買槍枝彈藥，用於暗殺德國境內以色列人，又或攻擊猶太人機構。



以色列與哈馬斯的衝突仍然持續。圖為2025年9月16日，加沙續遭以軍轟炸及竄起濃煙。（Reuters）

聯邦檢察官在一份聲明中表示，3人在10月1日被捕，警方在過程中發現了各種武器，包括一支AK-47步槍和幾支手槍，以及大量彈藥。路透社報道，該3人包括兩名德國公民，另一人出生於黎巴嫩，3人於柏林被捕。報道引述安全部門消息人士稱，該3人年齡在30、40歲之間。

鑑識人員正在檢查相關武器，並在搜查其中一名疑犯在東部城市萊比錫（Leipzig）的住處。此外，當局還在西部奧伯豪森（Oberhausen ）的地點進行了搜查。

今年2月，亦曾有4名哈馬斯成員在柏林受審，他們涉嫌策劃攻擊在歐洲的猶太機構。德國檢察部門稱，這是德國首次對哈馬斯分子提起訴訟。