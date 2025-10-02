萬斯：不知道政府停擺會否長時間持續　將全力確保基本服務

美國聯邦政府已於當地時間10月1日午夜12時（香港時間1日中午12時）陷入停擺。副總統萬斯（JD Vance）當天在白宮記者會上表示，目前受政府停擺影響的人，包括美軍士兵和領取食物援助計劃的人。他指不知道也無法預測國會民主黨人會怎麼做，但他補充如果認為停擺不會持續很長時間，只會是個猜測。他重申，共和黨人希望就醫療保障展開對話，並將在未來數周內竭盡全力確保民眾獲得基本服務。



萬斯周三將政府關門歸咎於參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer），稱他聽取了民主黨極左翼人士的意見，原因是他擔心來自紐約州進步派議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，常被稱為AOC）的挑戰。他還表示，如果政府停擺情況持續下去，舒默和民主黨要為後果負責。

美國聯邦政府相隔近7年再度停擺。參議院未能在政府資金耗盡前，通過新的臨時撥款法案。民主黨要求加強醫保相關福利，共和黨則表明反對，並推動暫時維持現有政府撥款水平。兩黨人士近日已持續互相指責，指對方迫使政府停擺。