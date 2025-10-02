以色列再攔截救援船隊　「環保少女」被捕　全球多地續爆抗議活動

綜合英國廣播公司（BBC）、半島電視台、路透社等媒體報道，當地時間10月1日晚，為抗議以色列軍方攔截國際援助加沙的「全球堅韌船隊」（Global Sumud Flotilla），德國柏林、意大利羅馬、西班牙巴塞羅那、比利時布魯塞爾、土耳其伊斯坦堡、法國巴黎和希臘雅典等地爆發示威活動。



「全球堅韌船隊」10月1日在靠近加沙海岸的過程中遭到攔截，這支船隊由40餘艘民用船隻組成，試圖向被封鎖的加沙運送藥品與食品。船上搭載着約500人。瑞典氣候活動家通貝里（Greta Thunberg）也在船隊中。

社交媒體Instagram上發布的一段被捕之前的影片顯示，船員們共同唱起了意大利反法西斯歌曲《啊，朋友再見》（Bella ciao）。

以軍當晚的行動正值以色列贖罪日，截至10月1日午夜，以軍登上「全球堅韌船隊」47艘船隻中的至少6艘，拘留了船上的活動人士。

船隊稱遭到以方蓄意撞擊，哈馬斯譴責這是恐怖主義

伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）回應稱，最強烈地譴責針對「全球堅韌船隊」的野蠻攻擊，這是海盜行為和恐怖主義犯罪行為，必須受到全世界所有自由人民的譴責。

哈馬斯說：「我們呼籲國際社會承擔責任，譴責（以色列）佔領軍的海盜行為，並採取緊急措施保護活動人士及其船隻」。

「全球堅韌船隊」組織者於10月1日舉行新聞發布會，聯合國巴勒斯坦被佔領土人權狀況特別報告員弗蘭切絲卡·阿爾巴內塞表示，任何對船隊的攔截「都將是對國際法、海洋法的又一次違反」，因為以色列對加沙附近的水域沒有法律管轄權。

「全球堅韌船隊」回應強調，以方攔截行為「非法」，且「並非防禦舉措，而是公然的孤注一擲之舉」。該組織指控，船隊中一艘船隻「在海上遭到蓄意撞擊」，另有多艘船隻被水槍噴射。

「這一事件清楚表明，（以色列）佔領者為確保加沙持續陷入飢餓與孤立，不惜採取極端手段，」該組織在社交媒體上發文稱，「他們襲擊和平的民用援助行動（船隻），只因人道主義援助的成功就意味着他們封鎖政策的失敗。」

包括主力船 「阿爾瑪號」（Alma）、「天狼星號」（Sirius）及 「阿達拉號」（Adara）在內的多艘船隻已遭攔截並被登船。

來自船隻的直播畫面顯示，在總計44艘船中，並非所有船隻都已被登船並疏散人員。

此前，該組織還指控以色列軍方 「蓄意破壞船隻通訊系統，試圖阻斷求救訊號傳輸，並中斷其（以方）非法登船行為的直播畫面」。

船隊透露，以色列軍方採取干預行動時，船隊距離加沙海岸線尚有70海里（約 129.6 公里）。該組織原本預計船隊將於10月2日上午抵達加沙。

2025年9月29日，以色列總理內塔尼亞胡在白宮國宴廳與美國總統特朗普（未圖示）就美方的20點加沙和平方案出席聯合記者會。（Reuters）

以色列稱「全球堅韌船隊」在挑釁，多國譴責

以色列外交部聲稱，由於「全球堅韌船隊」船隻「正接近交戰區域」，以色列海軍於是要求其改變航向。以方還稱，該船隊的行動為是 「挑釁行為」。

以色列外交部稱，已告知該船隊其行為違反了針對加沙鄰近海域的所謂「合法的海上封鎖」區域。以色列外交部表示，「全球堅韌船隊」的多艘船隻已被「安全攔截」，船上人員正被轉移至以色列某港口。

以色列外交部還發布了攔截現場的影片，畫面顯示，通貝里坐在船甲板上，一名以色列軍方人員正遞給她水和外套。以方稱， 「格蕾塔及其同伴目前安全且健康」。

以色列政府還稱該船隊的目的是博取關注，但通貝里反駁了這一批評。她於9月28日向英國廣播公司表示：「我認為沒人會為了一場博眼球的噱頭拿自己的生命冒險。」

對於以色列的行動，哥倫比亞總統佩特羅宣佈驅逐國內所有剩餘的以色列外交官，並譴責以色列的攔截行為是 「內塔尼亞胡犯下的國際罪行」。此外，佩特羅還終止了哥倫比亞與以色列自2020年起生效的自由貿易協定，並呼籲釋放船隊中的兩名哥倫比亞公民。

圖為2025年9月26日，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在聯合國總部外向親巴勒斯坦支持者發表講話。（Reuters）

土耳其外交部稱，以色列此次攔截是「恐怖主義行為」。

愛爾蘭副總理哈里斯稱相關報道 「令人擔憂」，並表示期待以色列遵守國際法。據悉，被拘留人員中至少有7名愛爾蘭公民，包括新芬黨議員克里斯・安德魯斯。

法國外交部長巴羅在一份聲明中表示，法國已確保 「任何可能的登船行動都將在儘可能安全的條件下進行」。

比利時外交大臣普雷沃斯特敦促以色列政府尊重國際法，包括海事法。以色列必須保護「全球堅韌船隊」的船隻。

意大利總理梅洛尼9月30日在社交平台X發出警告說，「全球堅韌船隊」的行動可能會危及美國總統特朗普的「加沙和平計劃」。

意外交部長塔亞尼此前曾表示，以色列外交部長已向其保證，以色列武裝部隊不會對援助船隊上的活動人士使用暴力。

在艦隊被攔截後，塔亞尼接受官方媒體Rai TV採訪時表示，艦隊中的意大利人可能會被帶到阿什杜德港，隨後被驅逐出境。他說，以色列登船在「意料之中」，重要的是「沒有暴力行為」。

意大利和西班牙此前曾部署海軍艦艇護送「全球堅韌船隊」，但9月30日，意大利國防部表示，一旦船隊進入距加沙海岸線150海里（278公里）以內，隨行的意大利艦艇將停止航行。

多國爆發遊行示威，抗議以色列攔截船隊

半島電視台報道，德國柏林、意大利羅馬、西班牙巴塞羅那、比利時布魯塞爾、土耳其伊斯坦堡、法國巴黎和希臘雅典均有民眾聚集抗議，反對以色列攔截船隊的行為。

2025年10月2日在希臘雅典，支持巴勒斯坦的民眾上街抗議以色列（Reuters）

意大利總工會（CGIL）在意大利多地發起遊行示威，該工會表示：「對載有意大利公民的民用船隻發動襲擊，是極為嚴重的事件。」

羅馬上千名示威者高喊支持巴勒斯坦、反對以色列政府的口號，從火車站前往總理府時被警方攔截。米蘭上千人在斯卡拉廣場集會，那不勒斯約300名抗議者進入中央火車站，阻斷列車通行數分鐘。此外，都靈、熱那亞等地也有規模不等的示威。

2025年10月1日，意大利羅馬上千名示威者高喊支持巴勒斯坦、反對以色列政府的口號（Reuters）

在熱那亞，一家工會宣佈將封鎖當地港口，並呼籲所有抗議者於當地時間晚10點在港口一個主要入口處集結。

過去兩周內，意大利碼頭工人通過抗議活動阻止了多艘船隻停靠卸貨，他們鎖定的目標是那些據稱與以色列存在貿易往來的船隻。

意大利多個工會還呼籲於10月3日舉行總罷工。

德國、西班牙、比利時、土耳其等國也爆發了遊行。

2025年10月2日在西班牙馬德里，支持巴勒斯坦的民眾抗議以色列軍方攔截「全球堅韌船隊」（Global Sumud Flotilla）（Reuters）

此前，在6月和7月，以色列已兩次阻止活動人士通過船隻向加沙運送援助物資。

國際援助機構一直試圖向巴勒斯坦運送食品和藥品，但頻遭以色列限制。以色列方面堅稱，其此舉是為防止這些物資落入哈馬斯手中。

當地時間10月1日下午，加沙地帶衛生部門發表聲明稱，過去24小時，以軍在加沙地帶的軍事行動共導致51名巴勒斯坦人死亡、180人受傷。其中，有4人是在等待領取人道主義救援物資時遭襲死亡，另有57人受傷。

自2023年10月7日巴以新一輪大規模衝突爆發至今，以軍在加沙地帶的軍事行動已造成66148人死亡、168716人受傷。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

