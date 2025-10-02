兩架達美航空客機於紐約機場滑行時碰撞　至少1人受傷

美國達美航空（Delta Airlines）旗下子公司奮進航空（Endeavor Air）的兩架客機，當地時間10月1日於紐約拉瓜地亞機場（ LaGuardia Airport）滑行時發生輕微碰撞，造成至少1人受傷。



事發在周三晚上約10時，一班載有32人的奮進航空5047號客機，從北卡羅來納州夏洛特飛抵紐約，在機場跑道上與另一班載有61人、準備飛往弗吉尼亞州的奮進航空5155號客機發生碰撞。

達美航空表示，兩架客機事發時出現了「低速碰撞」，當中5155號航班的機翼與5047號航班的機身相撞，並造成一名機艙服務員受輕傷，在接受救護員的治療後已被送往醫院，事件中沒有乘客受傷。

達美航空將與港務局、美國聯邦航空管理局 (FAA)、美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 及其他機構合作，對此事件進行調查；該公司亦向受影響的乘客表示歉意。

至於紐約和新澤西港務局則指，機場的運作沒有受到影響。