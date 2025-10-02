特朗普再發AI片惡搞民主黨議員被指歧視　萬斯淡化：只是講笑

美國聯邦政府因國會未通過撥款法案陷入停擺，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）事前會見國會兩黨領袖，商討解決方案但未果，他批評民主黨，並連發兩條人工智能（AI）生成的有關眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）的影片嘲諷。不過影片因存在墨西哥元素被指涉嫌歧視墨西哥裔的傑弗里斯，副手萬斯10月1日公開出面試圖淡化，指特朗普只是在開玩笑。



特朗普早在9月30日，就在旗下社交平台發布一條有關傑弗里斯與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）面對傳媒發表講話的AI偽造影片，其中舒默對傑弗里斯說：「民主黨為我們的覺醒文化和跨性別議題而失去選民」，還補充若民主黨能為非法移民提供醫保或許還能拉過來不少票。

身為墨西哥裔的傑弗里斯在這條影片中，被AI加上墨西哥鬍鬚和草帽，影片因而被指涉嫌種族歧視。在另一條特朗普10月1日上傳的影片中，顯示傑弗里斯登場回答微軟全國廣播公司（MSNBC）主持人問題時，身後出現多位「特朗普」用樂器吹奏墨西哥音樂，傑弗里斯再被AI加上墨西哥鬍鬚和草帽。

傑弗里斯和舒默發文回應這兩條偽造影片，其中傑弗里斯在社交平台發布已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）與特朗普合影的圖片，寫道「這是真的」，強調用真相回應偽造。

舒默則說：「如果你認為政府關門是個笑話，那恰恰證明我們都知道的事實：你沒法談判，你只會發脾氣」。

萬斯則在白宮回應事件，指美國人能夠辨識帖文中的圖片造假，強調傑弗里斯是墨西哥裔美國人，還指他不應對有墨西哥元素的迷因感到冒犯。