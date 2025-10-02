近600荷里活名流連署　美國影后珍芳達重啟冷戰時期言論自由組織

奧斯卡傳奇影后珍芳達（Jane Fonda）10月1日重啟冷戰時期的言論自由運動組織「第一修正案委員會」，旨在保護言論自由免受美國特朗普政府審查。她得到了近600名荷里活影星及其他娛樂業人士的連署支持，其中包括奧斯卡影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、演員伊芬鶴基（Ethan Hawke）、歌手Billie Eilish等人。



「第一修正案委員會」由珍芳達的父親亨利方達（Henry Fonda）於1947年成立，旨在對抗眾議院非美活動調查委員會（HUAC）打壓言論自由的行為。當時美國正值「第二次紅色恐慌」，人們對共產主義及蘇聯滲透美國政府、荷里活的擔憂日益加劇。在時任共和黨參議員麥卡錫（Joseph McCarthy）的主導下，美國政府強力打壓同情或疑似同情共產主義的人或活動，對整個荷里活都產生了寒蟬效應。

珍芳達周三（1日）在社交媒體Instagram上宣布重啟該組織。她表示，美國聯邦政府如今再次發起協同行動，旨在壓制政府內部、媒體、司法部門、學術界和娛樂界的異見者，並強調該組織不會袖手旁觀，任由這種事情發生。

白宮副發言人傑克遜 (Abigail Jackson) 批評此舉稱：「當拜登政府要求私營企業審查普通美國人發布的新冠疫情資訊時，這些小丑在哪裏？或者當拜登（政府）的聯邦調查局（FBI）調查在學校董事會會議上表達擔憂的家長時，這些小丑在哪裏？」

圖為律師科恩（Roy Cohn）與美國參議員麥卡錫（Joseph McCarthy，右）進行交談。（Getty）

傑克遜強調，珍芳達可以自由的分享任何她想分享的「不良觀點」，並指特朗普作為一個真正了解被政府審查是甚麼滋味的人，是言論自由的堅定支持者。