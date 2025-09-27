Jimmy Kimmel風波｜受輿論重壓　兩大地方電視集團恢復節目播出

美國知名主持人Jimmy Kimmel因在節目中評論右翼網紅查理柯克（Charlie Kirk）遭槍殺事件，令節目《Jimmy Kimmel Live!》遭美國廣播公司（ABC）無限期停播。事件引發巨大爭議，ABC在23日恢復節目播出，與ABC有合作關係的電視台集團Sinclair與NextStar則在9月26日宣布將恢復節目播出。



英國《天空新聞》報道，Sinclair在聲明中指出，公司是在收到「來自觀眾、廣告商和社群意見領袖」的回應後做出復播措施，強調作為地方廣播公司，「有責任提供符合社區利益的節目，並履行播放國家網路節目的義務」。NextStar也持相似意見，強調播放內容「符合我們所服務社區的最佳利益」。

兩家電視集團均強調，復播決定未受到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）所領導政府或他人影響。

2025年9月23日，節目拍檔Guillermo（左）與Jimmy Kimmel（右）慶祝復工（X@Guillermo）

Sinclair與NextStar是美國兩大地方電視台集團公司，通過地方聯播站將ABC的節目投放在各個市場，總共控制ABC約20%的地方聯播站，其中Sinclair控制遍布西雅圖至華府的38家聯播站，NextStar則控制由堪薩斯州（Kansas）到新奧爾良的28家聯播站。