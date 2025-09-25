Jimmy Kimmel復工　收視創10年新高　特朗普不滿：將採法律行動

在經歷近一週的停播風波後，美國知名主持人Jimmy Kimmel於9月23日重新主持在美國廣播公司（ABC）播出的深夜脫口秀節目。公司24日表示，有626萬觀眾收看了新一集節目，創下10年來最高的收視。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則在節目重新播出前，批評美國廣播公司讓Kimmel復工的決定，並威脅要為此而起訴該公司。



路透社報道，特朗普23日在社交媒體Truth Social發文稱，白宮本來被告知Jimmy Kimmel的節目已被取消，對美國廣播公司讓他復播一事感難以置信。

特朗普質疑，美國廣播公司怎麼會想要讓一個「表現糟糕」、「毫無笑點」、且會為了吹捧美國民主黨而危及電視台的人復工。

特朗普指控：「他（Jimmy Kimmel實際上）是民主黨全國委員會的另一個分支，據我所知，這將是屬於非法競選捐款。」他提到自己此前起訴該公司誹謗 ，獲賠償1500萬美元一事，並揚言將為再對公司採法律行動。

節目重新開播後，Jimmy Kimmel在開場時公開回應自己因評論右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）遇害案而遭停播節目的爭議，又諷特朗普的打壓反有助節目收視。

Jimmy Kimmel在節目上回應特朗普的貼文：

美國廣播公司其後稱，Jimmy Kimmel的節目此前每晚平均只有142萬觀眾收看，但這一集有高達626萬人收看，是節目收視率最高的一集。