美國政府停擺共和黨極限施壓　威脅裁員及削減撥款疑針對民主黨

美國聯邦政府因國會兩黨無法就撥款法案達成一致而陷入停擺。美媒就發文分析，白宮一邊擺出樂見繼續談判的態度，一邊在幕後準備通過政府裁員以及暫停或取消聯邦撥款等手段向民主黨極限施壓，迫使其讓步以免政府繼續停擺。



綜合《紐約時報》和霍士新聞報道，白宮行政管理與預算辦公室總監沃特（Russell Vought）披露，特朗普政府已暫停或取消總計260億美元（約2023億港元）的撥款，其中包括約180億的紐約市基礎設施項目撥款，另外約80億（約623億港元）則是給16個州的氣候項目撥款。

2025年10月1日，美國交通部部長達菲（Sean Duffy）表示，已下令禁止紐約市的哈德遜隧道（Hudson Tunnel）計劃和第二大道地鐵計劃獲取聯邦撥款，交通部已向紐約市政府發出信函，以通知其這兩個項目正在接受行政審查。且在審查完成之前，無法進行報銷。（X/ @USDOT）

報道稱，這些舉措疑似是刻意針對民主黨人，因16個州份中大多數是民主黨主政的「藍州」，而被削260億資金的紐約州則是民主黨兩位國會領導人所屬州份。

有匿名國會議員指，沃特曾私下告訴眾議院共和黨人，政府裁員可能會在未來一兩天內落實。副總統萬斯（JD Vance）在白宮的簡報會上強調，裁員可能涉及提供「基本服務」以外的全部公務員，而至今為止聯邦政府未曾需要採取這類裁員措施。

而總統特朗普（Donald Trump）近日曾暗示，政府停擺是削減聯邦機構的好時機。

2025年9月30日，美國華盛頓，參議院民主黨領袖舒默 （Chuck Schumer）在出席參議院民主黨每週例行午餐會後於國會山莊舉行的新聞發布會上向媒體發表講話。美國聯邦政府正面臨停擺。（Reuters）

霍士新聞就分析，民主黨人在此次兩黨對峙中處於下風，儘管民主黨利用「拖延投票」的策略來延遲政府停擺，但這種方式並不佔據道德高地。關鍵在於特朗普擁有巨大影響力，遠非參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）所能抗衡。