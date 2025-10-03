美國政府料停擺至下週 特朗普揚言削減民主黨機構
撰文：莊勁菲
美國聯邦政府因國會兩黨無法就撥款法案達成一致而陷入停擺。而參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）預計，政府停擺很可能持續到下週。當地時間10月2日早上，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台上發文，表示自己當天較晚時間，將與白宮行政管理與預算辦公室總監沃特（Russell Vought）會面，討論削減哪些「民主黨機構」。
由於周四是猶太教贖罪日，參議院不會進行投票，但預計將在周五再次就撥款法案進行表決。美國廣播公司（ABC）引述圖恩表示，他並不認為本週末會舉行投票，幾乎可以肯定政府停擺將持續到下週。
特朗普當天早上在Truth Social貼文中寫道：「我今天將與沃特會面，他參與了『2025計劃』（Project 2025）。我們將討論哪些民主黨機構可以削減，以及這些削減是暫時性還是永久的。」
據路透社報道，「2025計劃」由保守派傳統基金會發起，旨在大幅縮減聯邦政府規模。川普政府已在多個方面推行該計劃，例如解散教育部和削弱政府治理污染的權力。
沃特周三透露，特朗普政府已暫停或取消總計260億美元（約2023億港元）的撥款，其中包括約180億的紐約市基礎設施項目撥款，另外約80億（約623億港元）則是給16個民主黨領導的州的氣候項目撥款。
