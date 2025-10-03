傳特朗普稱美國正與販毒集團起衝突　委内瑞拉指5美戰機靠近海岸

美媒引述美國國防部10月1日向國會提交的通知，表示總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）認定美國正在與販毒集團處於「武裝衝突」之中，據稱這些集團被白宮認定為恐怖組織。據報兩黨參議員向國防部施壓，要求為襲擊販毒集團船隻提供法律依據。委內瑞拉國防部2日表示，該國海岸附近發現了5架戰鬥機，指控是美國對委內瑞拉的安全威脅。



美媒引述通知表示，特朗普已認定販毒集團的走私者是「非法戰鬥人員」，因此五角大樓上個月被合法授權襲擊加勒比海地區的一艘船隻。據信該船隻載有白宮認定的恐怖組織成員。

圖為2025年9月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台上載短片，顯示美軍對一艘駛往美國的委內瑞拉販毒集團船隻進行了打擊。（@realDonaldTrump截圖）

報道指出，美軍在過去一個月內至少進行了3次此類攻擊，共造成17人死亡。但提交給國會的通知僅提及其中一次攻擊，即9月15日發生的攻擊。而據彭博社，特朗普9月16日曾表示，美軍已經擊沉3艘來自委內瑞拉的運毒船。

這份通知沒有透露運毒組織的名稱，但特朗普表示，9月初的第一次攻擊針對的是委內瑞拉犯罪幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）相關走私疑犯。

《華爾街日報》引述知情人士透露，兩黨參議員周二在一次閉門會議上向國防部首席律師馬修斯（Earl Matthews）施壓，要求對襲擊運毒船提供更好的法律解釋。據稱，馬修斯一再推諉特朗普將販毒集團列為外國恐怖組織，稱其授予國防部單方面使用武力打擊這些組織。該律師拒絕提供打擊行動的書面理由。報道指法律專家認為，這是為了確保透明度和問責制的必要性。

2025年9月1日，委內瑞拉總統馬杜羅在卡拉卡斯出席記者會。（Reuters）

委內瑞拉國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino Lopez）周四表示，在該國海岸附近發現了5架美國戰機：「這些是帝國主義的戰鬥機，竟敢靠近委內瑞拉海岸。這些飛機在我們加勒比海附近飛行是一種粗俗的行為，是一種挑釁，是對國家安全的威脅。」