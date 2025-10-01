特朗普稱考慮打擊委內瑞拉陸路販毒集團

美國政府正在考慮打擊通過陸路向美國走私毒品的委內瑞拉販毒集團。新華社報導，美國總統特朗普（Donald Trump）星期二（9月30日）在白宮回答記者提問時說，美國會「非常認真地關注」這些販毒集團。



特朗普說，此前有大量毒品通過水路流入美國，但最近美國打擊多艘販毒船隻，「通過水路進入我們國家的毒品已徹底絕跡」。

美媒報導，9月2日起，美國在加勒比海南部國際水域接連發起三次軍事打擊，導致三艘船上共17人喪生。 白宮說，這些船都是來自委內瑞拉的販毒船。

2025年9月2日，美國總統特朗普在白宮表示，美軍在加勒比海襲擊了一艘從委內瑞拉出發的運毒船，並打死船上11人。（Truth Social影片截圖）

據美媒報導，今年8月以來，特朗普政府還在加勒比海地區部署多艘軍艦。 《紐約時報》星期二報導，集結在這一地區的美軍已超過6500人。

多名分析人士認為，特朗普政府的舉措超出反毒範疇，導致長期緊張的美委關係急劇惡化。 委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）星期一（9月29日）說，他準備宣佈進入國家緊急狀態，以應對美方「侵略」威脅。

