特朗普要求9所美國大學簽署協議　遵從其意識形態以換取聯邦撥款

綜合美媒報道，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府10月1日向麻省理工學院（MIT）等9所美國高校發出一份備忘錄，要求這些學校簽署協議、承諾遵守政府指導的意識形態原則，以優先獲取聯邦政府撥款。協議內容涵蓋了從性別、種族到言論自由的10點要求。這意味着特朗普對大學的策略改變，由「威逼」轉為「利誘」。



白宮致函9所美國大學

路透社報道，白宮周三向麻省理工學院、范德堡大學（Vanderbilt University）、達特茅斯學院（Dartmouth College）、賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）、南加州大學（University of Southern California）、德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）、亞利桑那大學（University of Arizona）、布朗大學（Brown University）和維珍尼亞大學（University of Virginia）發出名為「高等教育學術卓越契約」（A Compact for Academic Excellence in Higher Education）的備忘錄。

《華爾街日報》報道，該文件列出10點內容，指出學校若遵守，將獲得多項積極益處，包括「大量且意義重大的聯邦撥款」。

圖為2020年7月08日，鏡頭下位於馬薩諸塞州（Massachusetts）劍橋（Cambridge）的麻省理工學院（MIT）。（Getty）

Axios等美媒報道，要求包括根據生物學特徵定義性別，並將其應用於校園衛生間、更衣室和女子運動隊；在招生過程中停止考慮種族、性別因素；將國際本科生入學率限制在15%以內；將部分保守派推崇的古典學習考試（CLT）納入與學術能力評估測試（SAT）、美國大學入學考試（ACT）同等考慮的入學考試之列。

特朗普對美國大學由「威逼」轉「利誘」

報道指，這份備忘錄意味着特朗普政府對大學的戰略轉變，即由懲罰變為獎勵，以促使學校採納特朗普的政治意見。

2025年7月21日，在美國馬薩諸塞州波士頓的聯邦法院，示威者加入了「緋紅勇氣」組織（Crimson Courage，緋紅色是哈佛大學代表色），該組織在聯邦法官的聽證會上聚集起來支持哈佛大學，該聽證會要求美國總統特普的政府恢復約25億美元被切斷的聯邦撥款，並停止研究資金的努力。（Reuters）

白宮特別項目高級幕僚梅曼（May Mailman）表示，「這些大學的校長是改革者，他們的董事會也確實表明他們致力於提供更高品質的教育」。

她指出，政府並不打算將聯邦資金僅限於簽署協議的學校，但在可能的情況下，這些學校將優先獲得撥款，並被邀請參加白宮活動和與官員進行討論。

反對人士批評：危及學術自由

美國教育委員會主席米切爾（Ted Mitchell）批評，協議的內容令人不安：「誰來決定知識環境是否活躍且開放？這不是聯邦政府應該介入和裁決的事情，這對言論自由的影響令人震驚。」

2025年9月30日，美國維珍尼亞州，圖為特朗普在美軍基地上與軍方高層進行會談。（Getty）

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）表示，如果該州任何一所大學簽署該協議，就將失去州政府的資助，包括一項28億美元的學生經濟援助計劃「Cal Grants」。他在一份聲明中表示，加州不會資助那些「背叛學生、教授、研究人員，並放棄學術自由的學校」。