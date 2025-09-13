加州大學柏克萊分校向特朗普政府提供160師生資料　配合反猶調查

路透社報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府此前指責一些大學縱容反猶太主義，亦多次威脅發生親巴勒斯坦學生抗議活動的大學將被削減聯邦資金。美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）據報向特朗普政府提供了160名教職員和學生的資料，以配合反猶調查。



加州大學柏克萊分校是美國加州柏克萊（Berkeley）的研究型大學。加州大學校長辦公室周五（9月12日）說，向政府提供教職員和學生的資料，是聯邦政府對「涉嫌反猶太主義事件」調查的一部分。

2024年4月22日，親巴勒斯坦抗議者在美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）薩瑟門（Sather Gate）前舉行示威活動。（Getty Images）

加州大學校長辦公室指大學受聯邦和州機構監督，校區包括加州大學柏克萊分校「經常收到與政府審計、合規審查或調閱相關文件的要求」。

該校校長辦公室一名發言人補充說：「加州大學在致力於在履行法律義務的同時，也竭盡所能保護學生、教職員工的私隱。」

2024年4月28日，美國哥倫比亞大學（Columbia University ）的親巴勒斯坦示威持續。（Reuters）

校方指，160名學生和教職員的姓名已提交給教育部民權辦公室，並於上週通知這批受影響人士。

美國教育部幾個月前就加州大學柏克萊分校處理「涉嫌反猶太事件」投訴的方式展開調查，並要求提供相關文件。校方說，已向民權辦公室提供了大量文件，包括這些報告中涉及的個人姓名。特朗普政府沒有立即對報道置評。

