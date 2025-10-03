美國政府停擺持續　白宮內部文件：料每週GDP損失1168億港元

美國聯邦政府自當地時間10月1日（周三）凌晨12時起進入停擺，事件已擾攘2日，共和民主兩黨仍未能就臨時撥款議案達成協議。一份報告稱，政府停擺每週可造成高達 70億美元（約545億港元）的經濟損失，而另一份白宮內部備忘錄則稱國民生產總值（GDP）將損失高達150億美元（約1168億港元）。



據《衛報》報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府內部的高級官員承認，聯邦政府停擺若看不到盡頭，可能會損害美國經濟。分析師稱，每週的損失可能高達數十億美元。

2025年9月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）盟友，右翼評論員柯克（Charlie Kirk）在猶他州遭槍殺後，國會大樓外一片紀念9/11恐襲24週年的旗幟旁插上一面紀念柯克的旗幟。（Reuters）

財長貝森特（Scott Bessent）接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問時指，「這不是進行談判的方式，政府停擺會導致GDP下降，我們可能會看到GDP、經濟成長和美國勞工都遭受打擊。」

報道指政府延長停擺將付出高昂的代價。

安永博智隆會計師事務所（EY-Parthenon）的一份報告指出：「我們估計，政府每停擺一周，美國第四季度GDP增長率（按年率計算）就會下降0.1個百分點，相當於每週給經濟造成70億美元的損失。」報告列舉了聯邦工作人員被迫放假導致工資減少、政府商品和服務採購延遲以及需求下降的影響。

據《政治報》（Politico）獲得的一份白宮經濟顧問委員會備忘錄顯示，經濟受到的打擊可能更大，估計停擺每持續一周就可能導緻美國國內生產總值損失150億美元（約1168億港元），而持續一個月的停擺將導致額外43,000名工人失業。

備忘錄估計，為期一個月的停擺將導緻美國消費者支出減少300億美元（約2334億港元）。

2025年9月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署有關人工智能和兒童癌症研究的行政命令。（Reuters）

美國國會預算辦公室估計，上一次政府停擺（即2018年12月至2019年1月持續35天的政府部分停擺），至少給美國經濟帶來110億美元（約856億港元）的經濟損失，其中包括30億美元（約233億港元）的永久損失。