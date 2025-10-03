美媒：特朗普或現身《60分鐘時事雜誌》　大選期間曾對簿公堂

美媒Semafor引述4名知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）訪問。



路透社10月2日報道，有關消息傳出前夕，CBS母公司派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）將宣布收購中間偏右媒體Free Press，並聘請該媒體創辦人韋斯（Bari Weiss）出任CBS新聞總編輯。

特朗普曾與CBS結怨，他指控對方在總統大選時，故意剪輯民主黨總統候選人、時任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的訪問片段，因此入稟控告派拉蒙，最終該公司同意支付1600萬美元和解。

2025年9月30日，美國維珍尼亞州，圖為特朗普在美軍基地上與軍方高層進行會談。（Getty Images）

《60分鐘時事雜誌》執行監製Bill Owens以憂慮編採獨立為由宣布辭職，而CBS新聞主席Wendy McMahon亦稱自己與公司立場有分歧而決定離巢；派拉蒙則決定在明年取消經常批評特朗普的笑匠Stephen Colbert的節目。

天空之舞行政總裁、億萬富豪艾利森（Larry Ellison）的兒子大衛艾利森（David Ellison）正積極將派拉蒙拓展為體育、媒體及新聞的龐大帝國。路透社曾在上月報道，派拉蒙擬收購華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery），以整合荷里活兩大片廠及美國兩大主要新聞網絡CBS及CNN。