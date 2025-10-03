美國防部長狠批「肥將軍」後　空軍全球打擊司令部司令宣布退休

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）9月30日（周二）向約800多名美軍高級將領表示，他不想再看見軍中出現「肥胖的將軍和海軍上將」或超重的士兵。言猶在耳，美國空軍全球打擊司令部司令布西埃爾（Thomas Bussiere）同日宣布因「個人和家庭原因」退休。



在維珍尼亞州（Virginia）匡提科（Quantico）一個擠滿人的禮堂裏，赫格塞思強調必須堅持嚴格的體能標準，並宣布所有軍階的軍人都必須每年進行兩次例行體能測試，並達到身高和體重的要求。

赫格塞思表示：「坦白說，看到作戰編隊，或者說任何編隊，看見肥胖的士兵，都會讓人感到疲憊。同樣地，看見肥胖的將軍和海軍上將在五角大樓的大廳裏指揮全國乃至世界各地的司令部，也是完全不可接受的。」

美國空軍全球打擊司令部司令布西埃爾布西埃爾（Thomas Bussiere）宣布退休：

據《國會山報》（The Hill）報道，就在赫格塞思作出這番言論後不久，美軍全球打擊司令部司令布西埃爾10月1日（周三）在美軍空軍司令部的Facebook上發文稱：「經過深思熟慮，我和巴布（Barb，妻子）做出了一個艱難的決定，基於個人和家庭原因，我向美國空軍申請退休。」

布西埃爾指：「雖然我即將退役，但我對服役的承諾始終如一。我期待找到新的方式來支持我們的空軍、我們的國防以及那些讓這一切成為可能的傑出人才。」今年夏天，他被特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府提名為空軍副參謀長。

布西埃爾自2022年12月起擔任空軍全球打擊司令部司令。

他於今年7月曾被特朗普政府提名為下一任空軍副參謀長，但《航空週刊》在9月初報道稱，布西埃爾的提名已被撤回。

赫格塞思在他的發言中又表示，將徹底改革軍方內部投訴和調查機制。

赫格塞思在會上向將領們強調：「如果我今天說的話讓你們感到沮喪，那麼你們應該光榮地辭職。」