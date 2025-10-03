伊朗德黑蘭面臨缺水、地面沉降威脅　總統佩澤希齊揚倡遷都南部

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）10月2日表示，由於首都德黑蘭面臨缺水以及地面沉降威脅，該國別無選擇只能遷都至南部，並指他去年已曾向伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）提出遷都倡議。



英國《衛報》2日報道，佩澤希齊揚訪問位於波斯灣附近、南部省份霍爾木茲甘（Hormozgan）時發表演說，稱德黑蘭等北部城市目前正面臨水資源危機，而這場危機無法輕易解決。

佩澤希齊揚指出，伊朗標準降雨量為260毫米，但2024年降雨量只有140毫米，意味着降雨量下降了約50%至60%。報道指出，一些估計顯示，伊朗2025年的降雨量甚至將低於100毫米。

這張攝於2025年7月29日的照片中，可以看見向伊朗德黑蘭供水、五大水庫之一阿米爾卡比爾大壩（Amir Kabir Dam）。該大壩水位於同日降至歷史最低點。（Getty）

德黑蘭的水壩通常提供該市70%的用水，其餘30%來自地下水。然而，降雨量減少和蒸發量增加導致水壩供水份額減少，地下水供應壓力增加。

佩澤希齊揚表示，在水壩存水量減少、水井乾涸，以及從域外運水成本高昂的情況下，從域外運水到德黑蘭，每立方米的水成本將高達4歐元（約36港元）。他強調：「在某些地區，地面每年下沉高達30厘米。這是一場災難，表明我們腳下的水正枯竭。」

2025年8月19日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在亞美尼亞葉里溫市（Yerevan）與亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）會談後與媒體會面時發表聲明。（Reuters）

佩澤希齊揚強調，伊朗目前面臨的問題要求他們將發展路徑轉向南部靠近波斯灣的地區，並強調僅僅接受現狀而不為未來製定科學、準確和自主的規劃並不可行。