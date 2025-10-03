加沙20點和平方案｜巴基斯坦外長：計劃遭修改 不是我們提出的
撰文：劉耀洋
巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）10月3日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本週宣布的加沙20點和平方案的最終版本遭修改，與包括巴基斯坦在內的穆斯林國家最初提出的草案不一致。他強調：「這不是我們（提出）的方案。」
路透社3日報道，達爾當日在國會上告訴巴基斯坦議員，20點和平方案曾遭修改。他表示：「我已經明確表示，特朗普公布的20點和平方案不是我們的，這些（內容）和我們（提倡）的不一樣。」
特朗普上月29日在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤後，宣布加沙20點新和平方案，並指計劃已獲後者支持。
報道指，該計劃留下了許多未商確的細節，並須取決巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）是否接受該方案。
有接近哈馬斯消息人士稱，哈馬斯或會有條件接受方案，並可能要求修改部份內容，或包括明確制定以軍撤軍時間表，和與哈馬斯相關的保障。
