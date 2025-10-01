加沙20點和平方案｜教宗促哈馬斯接受　卡塔爾稱部份內容仍需磋商

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就加沙提出20點和平方案，教宗良十四世（Pope Leo XIV）於9月30日讚揚該方案，並表示希望巴勒斯坦極端組織哈馬斯能夠支持該計劃。不過，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）表示，方案仍有部份內容需要磋商及釐清。



圖為2025年9月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，不在圖中）會晤。（Reuters）

根據意大利安莎通訊社（ANSA）報道，教宗指該方案「有一些非常有趣的元素」，希望哈馬斯能夠在既定的時間內接受。針對國際援助船隊試圖向加沙運送人道物資，但以色列矢言實施海上封鎖，教宗稱期望不會有暴力事件發生，又指希望平民受到尊重。

另外，美國媒體Axios援引知情人士消息稱，卡塔爾、埃及和土耳其均呼籲哈馬斯，應對特朗普提出的和平方案作出正面回應。

圖為2025年9月14日，以色列向卡塔爾發動攻擊後，卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）出席在美國紐約舉行的聯合國安理會緊急會議。（Reuters）

不過，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德向半島電視台表示，特朗普提出的方案實現結束戰爭的關鍵目標，但當中仍有一些問題需要澄清和磋商。但他希望各方均能建設性地看待該方案，並抓緊機會結束戰爭。 穆罕默德表示，卡塔爾尚未收到哈馬斯對該方案的回應， 又指需要與巴勒斯坦各派達成共識。