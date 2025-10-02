消息指哈馬斯有條件接受停火方案　惟須修訂特朗普「20點計劃」

以軍10月1日繼續攻擊加沙，造成多人傷亡。以色列防長卡茨（Israel Katz）發表聲明指，以軍正逐步完成全面包圍加沙市，他警告市內居民必須撤離，否則將他們視為恐怖分子及其支持者。新華社引述一名接近哈馬斯的消息人士報道，哈馬斯可能會有條件接受方案，並可能要求修改部份內容。



美國同以色列日前敲定20點加沙停火方案，新華社引述一名接近哈馬斯的消息人士報道，哈馬斯可能會有條件接受方案，並可能要求修改部份內容，哈馬斯可能提出的條件是必須對該方案一些條款加以修改、明確制定以軍撤軍時間表，和與哈馬斯相關的保障。

報道指，該名官員表示哈馬斯與卡塔爾、埃及、土耳其的代表，周二在卡塔爾首都多哈會談，重點討論「20點計劃」。這名官員還表示，哈馬斯需要兩至三日時間對該計劃作出正式回應。

有消息人士亦透露，哈馬斯內部對於「20點計劃」存在分歧，部分領導人願意在調停方確保以色列嚴格執行相關承諾的前提下支持計劃，但也有人對該計劃的部分條款，持保留意見，包括反對解除武裝以及任何強迫巴勒斯坦公民離開加沙的安排。

另外，加沙人道危機亦是國際焦點，近50艘船隻組成的「全球堅毅船隊」，周三將人道物資運往加沙途中，在地中海遭以軍攔截；瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）當時身在船上。船隊組織者批評以軍非法登船，攝錄機網絡中斷，正設法確認船上成員安危。

以色列外交部其後發放片段，證實海軍曾接觸船隊，提醒他們正接近「活躍戰區」，要求船隊改變航道。以色列當局質疑部分成員，和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯有關聯，更以「挑釁」形容船隊。正在丹麥開會的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）質疑，船隊行動會影響加沙停火談判。