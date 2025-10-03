歐洲多地爆反以色列示威　西班牙星巴克漢堡王等店遭破壞｜有片

歐洲多地10月2日出現反以色列示威，民眾情緒高漲，在西班牙巴塞羅那（Barcelona），有示威者針對企業如星巴克（Starbucks）、漢堡王（Burger King）等抗議，敲打商店玻璃或塗寫支持巴勒斯坦的口號。



在以色列近日連番攔截前往加沙的救援船隊後，歐洲多地如西班牙、意大利、愛爾蘭、法國、德國、瑞士爆發集會活動，參加者聲援巴勒斯坦，抗議以色列政府的行為。

一些企業也捲入爭議中，示威者斥其與以色列「同謀」，當地電視台影片顯示，示威者在巴塞羅那一家漢堡王門外放炮仗，搖旗抗議，又在玻璃上塗寫口號。

巴塞羅那也有星巴克分店玻璃破裂，或寫上「不要讓巴勒斯坦種族滅絕」的字句。

↓ 示威者敲打家樂福（Carrefour）商店玻璃及塗寫字句 ↓

參與示威的Akram Azahomaras向路透社指「這些抗議是我們唯一能做的」，但她也稱破壞商店只會適得其反，「我認為這樣做不對...... 我們需要以和平的方式，用言語，而不是行動。」

在意大利，米蘭、羅馬有學生則「佔領」校園，或用汽車輪胎堵塞通往大學的通道。在都靈市（Turin），有數百示威者堵塞道路。

2025年10月3日，羅馬工會發起遊行，聲援巴勒斯坦（Reuters）

發起示威的主辦單位表示，醫生、護士、藥劑師和其他人員將在羅馬參加快閃活動，一邊使用電筒、手機閃光燈，一邊朗讀在加沙遇難的1,677名醫護人員名字。意大利當地也有工會呼籲罷工，以聲援前往加沙的救援船隊，預計全國各地將舉行100多場遊行或集會。