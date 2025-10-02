以色列再攔截救援船隊　「環保少女」被捕　歐洲憤怒了

歐洲憤怒了。已經是深夜，在希臘雅典，在德國柏林，在法國巴黎，在西班牙巴塞羅那，在比利時布魯塞爾; 尤其在意大利，從那不勒斯到米蘭，從羅馬到佛羅倫斯，從熱那亞到佩魯賈，人們走上街頭，抗議以色列對「全球堅定」加沙救援船隊的襲擊。



10月1日，歐洲的不眠之夜。

我看到，意大利兩大工會發出號召，號召所有意大利人抗議以色列的非法行為。

號召書這樣寫道：「從現在起，我們呼籲每一位工人、每一位公民、每一個民主和團結組織封鎖一切：生產、物流、運輸、學校、服務，以抗議以色列犯下的戰爭罪行以及包括意大利在內的西方政府的共謀，他們繼續向猶太復國主義政權提供武器和政治支援。 保衛『全球堅定』船隊，就是保衛自由、和平、勞動尊嚴和人民尊嚴！」

10月1日是星期三，這還是工作日。 按照意大利工會聯盟的建議，10月3日，星期五，還將舉行全國總罷工。

這肯定也不會局限於意大利，會蔓延至整個歐洲。

很可能這是歐洲史上最大規模的抗議以色列的示威活動。

歐洲人沒有理由不生氣。

歐洲多國有民眾示威厭抗議以色列對「全球堅定」加沙救援船隊的攔截。（Reuters）

「全球堅定」船隊，日前從西班牙巴塞羅那出發，共有約50艘民用船隻，船上是來自40多個國家的約500名國際志願者。

這些五花八門的漁船、遊艇上，載有大批食品、藥品、醫療設備及其他緊急物資，希望能突破以色列的海上封鎖，送到苦難的加沙民眾手中。

船上很多歐洲的知名人士，其中包括著名的瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）。

我知道，對於通貝里，很多朋友都看不上，認為這就是西方捧出來的一個典型。 她的過去，我不做點評，但她這次能前往加沙，還是讓人刮目相看。

必須看到，對於以色列的大開殺戒，美國一直保持沉默，歐洲無所作為，但至少有那麼一部分人，勇敢採取行動，要突破以軍封鎖，要親自前往加沙。

難得，非常難得。

人性的光輝，往往在最黑暗的夜空下才顯得格外明亮。

不管他們的過去如何，但他們現在的舉動，還是讓人肅然起敬。

但他們面對的，是武裝到牙齒的以軍，這也註定了不會一帆風順。

瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）說，每晚都有無人機在船隊上空盤旋。 她們聽到過爆炸，船上還被投擲過不明物體。（Reuters）

通貝里就對路透社說，每晚都有無人機在船隊上空盤旋。 她們聽到過爆炸，船上還被投擲過不明物體。

她說：「這次行動的核心是為了加沙，而非我們自身。 無論我們可能面臨何種風險，都遠不及巴勒斯坦民眾每天所面臨的風險。 」

「國際水域感覺就像戰場。」 另一名國際志願者阿卡爾對NBC描述，「炸彈接二連三地落下，卻無人前來救援。 」

我前面說，歐洲憤怒了，其實，更準確地說，歐洲人憤怒了。

有些歐洲國家，更讓人感到的是可笑。

至少兩個可笑細節吧。

第一個可笑，意大利的前倨後恭。

意大利一度表示，派遣軍艦為船隊提供保護。 但到了9月30日，意大利慫了，明確表態，救援船隊進入距加沙海岸150海里（約278公里）範圍，意大利軍艦就撤......

很簡單，意大利不願與以色列發生衝突。

更別忘了，在英國、法國、比利時等紛紛承認巴勒斯坦國之際，意大利一直不願意承認。

對於意大利的行為，「全球堅定」船隊痛批，「意大利政府屈服於以色列的傲慢和無法無天」。

這也是意大利人格外憤怒的一個重要原因。

2025年9月29日，以色列總理內塔尼亞胡在白宮國宴廳與美國總統特朗普（未圖示）就美方的20點加沙和平方案出席聯合記者會。（Reuters）

第二個可笑，以色列的抹黑妖魔化。

對於「全球堅定」船隊，以色列宣稱，在加沙發現了相關材料，證實「哈馬斯直接參與」該船隊的組建。

500名海上抗議者，來自全球40多個國家，他們憤怒於加沙的殺戮，憤怒於西方國家的無動於衷。

這是現在的哈馬斯能動員的？

當暴力試圖扼殺呼聲，它往往只會在歷史的迴音壁上激起更響亮的吶喊。

不得不說，以色列的最新情報，考驗的是全世界的智商。

但以色列的狠辣手段，卻是不容置疑的。

10月1日夜，以色列海軍攔截了這些船隊，我們可以聽到視頻中「舉起手來」的怒吼。

隨後消息傳出，多艘船隻已遭以軍扣押，包括通貝里在內的很多人被以軍逮捕。

消息傳回歐洲，歐洲人徹底憤怒了，即便已經是深夜，很多人高舉巴勒斯坦旗幟，走上街頭吶喊; 在意大利，憤怒更在人們心頭燃燒，一些人佔領了鐵路......

最後，怎麼看？

2025年9月28日，加沙中部努塞拉特（Nuseirat），孩子們等待從慈善廚房領取食物。（Reuters）

還是粗淺三點吧。

第一，對這些勇敢之人，唯有致敬。

前面說了，他們都有比較優渥的生活，他們明知有很大的兇險，但還是義無反顧駛向加沙。

別忘，2010年，就在加沙週邊的國際水域，以軍襲擊了一支援助船隊，10人被打死。

但勇敢者還是出發了，因為他們實在看不下去。 在加沙，已經有6.5萬人被打死，其中絕大多數都是婦女和孩子。

很多加沙人，活不到第二天。

勇氣不是無所畏懼，而是在恐懼面前依然選擇前行。

這裏，還要說一個國家，西班牙。

相比於意大利最後關頭慫了，西班牙依然在堅持。

而且，西班牙最近還下令，禁止美軍利用兩處西班牙軍事基地向以色列輸送武器。

在歐洲國家中，有些國家習慣於作秀，但個別國家，總還是有強烈的是非。

第二，以色列的霸道，越來越危險。

以色列肯定不怕救援船隊，該攔的攔，該殺的殺。

但為什麼救援船隊，明知兇險，明知到不了加沙，但還是要去。

他們就是想將以色列的殘暴、霸道，徹底暴露於世界面前。

以色列可以扣押這些船隻，可以逮捕這些志願者，但激起的是全世界的憤怒。

圖為2025年9月23日，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在聯合國大會上發言。（Reuters）

我看到，哥倫比亞總統佩特羅當即拍案而起，譴責攔截是內塔尼亞胡犯下的「國際罪行」，他要求以色列駐哥倫比亞所有外交官「立刻離開」。

我之前所說，沒有全世界的道義支援，以色列國也不可能建立; 道義失去了，以色列還能存在嗎？

第三，歐洲啊歐洲，可憐的歐洲。

必須要說，今天的巴以問題，盤根錯節，但源頭是西方，尤其是歐洲。

是西方人對納粹大屠殺的愧疚心理，最終促成了一個以色列國的成立。 但這又打破了中東平衡，引發了一連串的中東戰爭，以及現在的加沙苦難。

以色列殺紅了眼，美國還各種偏袒，歐洲人出離憤怒了。

你看吧，10月3日，意大利肯定是全國癱瘓，梅洛尼政府如果不能順應民意，不排除她也可能被趕下台。

這個世界，沒有對比，更沒有傷害。

中國這幾天，國慶黃金周，大家忙着遊玩，秋高氣爽，一派祥和。

但看看這個世界，加沙殺戮還在繼續。 就在這一天，至少60人被打死，還有兩人被餓死; 在歐洲尤其是意大利，人們在憤怒地抗議，在等待著又一個憤怒的黎明。

和平不是世界的常態，而是被精心守護的珍貴禮物。

唉，我們真不是生活在一個和平的世界，我們只是有幸生活在一個和平的中國。

本文獲微信公眾號「牛彈琴」授權轉載

