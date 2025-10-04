WHO：加沙4.2萬人因衝突嚴重受傷　衛生系統瀕臨崩潰

世界衛生組織（WHO）發布的最新報告顯示，加沙地帶近4.2萬人因持續衝突而遭受嚴重傷害，其中5000多人面臨截肢，四分之一的傷者為兒童。



WHO星期四（10月2日）發布的報告顯示，自2023年10月以來加沙共有16.7萬多人受傷。在嚴重創傷中，除截肢外，還包括2.2萬多例四肢損傷、2000餘例脊髓損傷、1300餘例腦損傷以及3300餘例燒傷，這些傷情持續推高加沙對專科手術和康復服務的需求。

2025年8月3日，以色列進入加沙的援助物資貨車，巴勒斯坦受眾卻成以軍開火對象，民眾抬出一名被以色列砲火擊傷的傷者。（Reuters）

報告還強調了面部和眼部受傷的普遍性，特別是在那些需要轉診至加沙境外接受治療的病人中，這些情況往往導致毀容、殘疾與社會污名化，新的創傷與康復需求仍在增加。

這份報告整合了22支世衛組織支持的應急醫療隊、主要衛生合作伙伴以及加沙衛生部門的數據，較全面地反映了加沙地帶民眾因嚴重創傷帶來的康復需求現狀。

聯合國新聞中心（UN News）引述WHO駐巴勒斯坦被佔領土代表皮佩爾科恩說，報告中還沒有體現康復護理對慢性病患者、殘疾患者的重要性。流離失所、營養不良、物資缺乏、疾病等因素，意味着加沙實際的康復護理負擔遠超報告中的預估數據。心理健康和社會支持也必須與康復護理相結合。

2025年8月9日，加沙地帶，圖為有人在內扎裏姆走廊（Netzarim Corridor）追搶空投物資時遭砸死，有人將遇難者帶離現場。（Reuters）

康復護理系統瀕臨崩潰

與此同時，武裝衝突摧毀了康復系統。目前，加沙的36家醫院中僅14家仍在部分運作，相比衝突前，康復護理運作率不到三分之一，還有幾家醫院面臨關閉。儘管急救人員和衛生合作伙伴付出了巨大努力，但尚無一家醫院能夠完全發揮功能。

長期物資嚴重短缺導致加沙出現饑荒，圖為2025年8月5日，因營養不良而要住院的兒童（REUTERS）

康復護理人員也面臨危機。在本輪衝突爆發前，加沙地區約有1300名物理治療師和400名職業治療師，但許多人已流離失所。截至2024年9月，至少有42人死亡。護理工作者正在經歷極端的痛苦和壓力，儘管截肢人數眾多，但加沙只有八名專業人員來製造和安裝假肢。

WHO、緊急醫療小組和其他衛生夥伴仍堅守加沙，努力滿足當地的緊急衛生需求。報告強調，要保障加沙地帶醫療服務的可及性與範圍的擴大，必須立即落實三項措施，即緊急保護醫療系統、確保燃料補給暢通無阻、解除基本醫療物資入境限制。