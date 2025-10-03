埃及外長稱與卡塔爾和土耳其合作　遊說哈馬斯接受特朗普和平方案

埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）於10月2日表示，開羅正在與卡塔爾和土耳其合作，遊說哈馬斯接受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的20點和平方案，並警告如果哈馬斯拒絕接受，衝突將升級。



2025年9月28日，加沙地帶，圖為以色列對加沙行動持續，加沙城上空升起濃煙。（Reuters）

阿卜杜勒阿提在巴黎法國國際關係研究所（French Institute of International Relations）發表演說時表示，在20點和平方案下，哈馬斯顯然必須解除武裝，以色列不應再有藉口繼續在加沙發動攻勢。他又表示，不應該給予任何一方以哈馬斯為藉口，繼續瘋狂地每天殺害平民。目前以軍已超越報復的範疇，是在進行的種族清洗和種族滅絕，呼籲適可而止。

阿卜杜勒阿提稱，開羅正在與卡塔爾和土耳其合作，以遊說哈馬斯對特朗普的方案作出積極回應，但他仍然非常謹慎。他直言，他大致上支持特朗普的方案，但認為還需要進行更多磋商。「有很多漏洞需要填補，我們需要就如何實施該計劃進行更多討論，尤其是在兩個重要問題上——治理和安全安排」。

當被問及是否擔心特朗普的方案將導致巴勒斯坦人流離失所，阿卜杜勒阿提表示，埃及不會容許接受這情況發生。