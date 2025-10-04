美政府撥款法案仍未通過　能源部長：核武監督機構1週後「關停」

美國共和黨當地時間周五（10月3日）在參議院發起臨時撥款法案的表決程序，惟以44票讚成、54票反對的結果再次失敗。聯邦政府停擺進入第3日，而能源部長賴特（Chris Wright）昨天警告，旗下負責監管核武器安全的機構，國家核安全管理局（NSAA）的全部資金僅夠維持8天的運作，屆時將被迫進入「緊急關閉程序」。



《紐約時報》報道，周五的投票是民主黨在兩週內、第四次阻止通過共和黨的撥款法案。

美國《政治報》（Politico）引述賴特周四表示：「只剩下再運營8天的資金，（之後）我們就必須（對NSAA）啟動一些緊急關閉程序，這將使我們的國家處於危險之中。」

2025年1月15日，美國後任總統特朗普（Donald Trump）提名的能源部長賴特（Chris Wright）在華盛頓國會山舉行的參議院能源和天然資源委員會（Senate Energy and Natural Resources Committee）確認聽證會上發言。（Reuters）

他還表示：「我們必須保留有限數量的人員以確保我們的武器安全，但這會嚴重擾亂我們的行動，因為我們必須重新集結。」

美國能源部在最近的關閉計劃中表示，將保留NSAA負責武器相關工作的人員，他們負責操作「關鍵控制操作系統」；以及負責阻止核武器擴散等任務的員工，但並未提供具體人數。

《政治報》引述一名NSAA員工此前透露，稱該機構在停工期間通常有足夠維持一兩個月的資金，但認為這次的資金僅能維持一週。