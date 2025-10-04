以軍：準備實施特朗普首階段和平方案　內塔尼亞胡：繼續與美合作

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月3日向哈馬斯發出回應20點加沙和平方案的最後通牒後，哈馬斯同日較後時間稱同意釋放所有以色列人質，包括生還者和遺體，並將加沙的管理權移交給巴勒斯坦技術官僚。以色列傳媒4日報道，陸軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir）下令以軍準備實施特朗普的首階段和平方案。



《以色列時報》（Times of Israel）4日報道，以軍發聲明表示，根據政治階層的指示，扎米爾下令以色列國防軍準備實施特朗普的首階段計劃以釋放人質，但沒有透露細節。

聲明亦似乎證實同日較早時以色列政治領袖向軍方下令停止攻佔加沙城的行動，而地面部隊的行動則減至最少，並採取防禦姿態的報道。當局強調以軍部隊的安全為最重要事項，以軍所有能力將撥向南方司令部，以捍衛所有部隊。

2025年9月28日，加沙地帶，圖為加沙城中依照以軍向南撤離命令的巴人家庭。（Reuters）

扎米爾同時在聲明強調，由於行動的敏感程度，部隊必須展示持續準備及意識，並在任何發現威脅時迅速回應。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）亦回應特朗普的20點和平方案，稱以色列已準備即時實施特朗普首階段即時釋放所有人質的方案，並會繼續與特朗普及華府團隊全面協調，冀根據以色列提出的原則下及符合特朗普的願景下結束戰爭。

圖為2025年9月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，不在圖中）會晤。（Reuters）

特朗普在哈馬斯回應後於自家社交平台Truth Social發文，稱相信哈馬斯顯示已準備迎接一個長久的和平，並呼籲以色列必須即時停止轟炸加沙，令人質可以安全及迅速獲釋。他又表示正討論可行細節，形容這不是只關乎加沙，而是中東尋求以久的和平。