彭博：中國考慮向美國投資1萬億美元　換華府撤銷對中企國安限制

彭博社10月3日引述消息人士稱，中國今年稍早曾向美國提出1萬億美元（約7.7萬億港元）的超大規模投資金額，冀以此換取美方撤銷針對中國企業在美投資與貿易所設的國安限制。



匿名知情人士表示，中方在上個月的中美馬德里談判中再次提出了上述要求，重申以巨額投資換美方撤限，惟不清楚中美目前正討論的最新潛在投資金額。

中方在談判中還出其他要求，包括降低在美中資工廠從中國進口產品的關稅，以及改變美國數十年來對台灣的立場。

2025年9月14日，中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent），就中美經貿問題在西班牙馬德里舉行會談。（United States Treasury/Handout via Reuters）

而馬德里談判結束後，中美頻頻提到有關投資美國的事宜。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）接受霍士商業新聞採訪時表示，中美雙方當時討論了「中國企業在美國的投資環境」。

中國國家主席習近平後來與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話時表示，希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

報道稱，這代表中美貿易談判的本質，已從特朗普首個總統任期的「要求中國購買美國商品」，轉而談及向美國本土投資。