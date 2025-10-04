高市早苗或成日本首相　安倍路線接班人　年輕時愛揸電單車愛打鼓

日本自民黨黨總裁選舉10月4日舉行，屬保守派的高市早苗成功當選，由於自民黨現為執政黨，她有望成為日本首位女首相。現年64歲的她在政治上被視為安倍路線接班人，她並非「政二代」出身，年輕時代也被指與很多其他政客不一樣，包括喜愛踩電單車、喜愛重金屬音樂等。



高市早苗1961年出生於日本奈良縣，與自民黨內眾多「政二代」背景不同，她父親是一般上班族，母親是警察，《經濟學人》形容高市早苗年輕時代「狂野」，她愛踩電單車、在重金屬樂團打鼓，喜愛的樂團是Black Sabbath與Iron Maiden。

高市早苗被指在從政後，因他人勸指「太危險」，才放棄愛踩電單車的習慣。

她也是日本棒球阪神虎隊的狂熱粉絲，潛水和觀看日本武術也是她的愛好。

年輕時的高市早苗喜愛踩電單車（高市早苗網站）

在政治方面，她崇拜鐵娘子，把戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）視為榜樣，認為這位已故英國首相「在認為對國家有利時，能夠無所畏懼地發表主張」。

高市早苗在神戶大學畢業，之後曾前往美國在當地議員團隊內實習，回國後她曾任電視節目主持人，1993年首次當選眾議員，1996年加入自民黨。

外界普遍視高市早苗為已故前首相安倍晉三的「繼承人」，曾在安倍晉三任首相期間擔任內務大臣，後來又擔任經濟安全保障大臣。她堅定支持安倍晉三的「安倍經濟學」計劃，主張擴張性的財政政策和寬鬆貨幣政策。

在競選期間，她倡導透過具針對性的減稅及對半導體與戰略領域投資，以振興經濟。同時她放棄提倡削減消費稅、減少主張財政擴張主義，以擴大黨內對她的支持。

高市早苗也被視為右翼民族主義者，在國防和外交政策上持強硬立場，並曾參拜靖國神社。她反對同性婚姻，也反對夫妻不同姓氏。

她的丈夫是前議員山本拓，兩人2004年結婚，2017年離婚，後來復合，在2021年再次結婚。