日本自民黨黨總裁選舉　高市早苗次輪勝出　或成首位女首相

日本自民黨總裁選舉10月4日舉行，由5名候選人中選出新總裁接替辭職的首相石破茂。經過全國黨員黨友，以及國會議員投票後，沒有候選人獲過半票數，最終被外界視為熱門的兩大候選人、農林水產大臣小泉進次郎，以及前經濟安保大臣高市早苗需要在次輪投票再分勝負。最終高市獲185票，擊敗156票的小泉，意味她有可能成為日本史上第一位女首相。



日本放送協會（NHK）報道，連同黨員及國會議員票，高市早苗及小泉進次郎在首輪投票中分別獲183及164張票，排第一及二，前者在黨員投票中獲119票屬最多，惟雙方都無法取得過半數得票，因此需要進入次輪投票。至於其餘三名候選人內閣官房長官林芳正獲134票，前經濟安保大臣小林鷹之、前自民黨幹事長茂木敏充則分別獲59及49票。

日本自民黨總裁選舉：兩大熱門高市早苗及小泉進次郎需要在次輪投票再分高下。圖為兩人9月24日出席黨內辯論。（Reuters）

最終投票為國會議員1人1票、47個都道府縣支部聯合會各1票，合計342票選出黨總裁。預計第二輪投票結果在當地時間4日下午3時20分左右公布，新總裁將於下午6時左右會見傳媒，其任期將於2027年9月，即是石破茂原本餘下任期屆滿為止。

2025年9月24日，日本東京，在日本全國記者俱樂部舉行的自民黨總統選舉候選人辯論會前，前經濟安保大臣小林鷹之（左一）、前自民黨幹事長茂木敏充（左二）、內閣官房長官林芳正（中）、前經濟安保大臣高市早苗（右二）、現任農林水產省相小泉進次郎（右一）合影。（Reuters）

由於次輪投票中議員票的比例將增加，因此在黨內仍頗具影響力的前副總理麻生太郎和前首相岸田文雄的取態將成為焦點。