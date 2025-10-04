高市早苗當選日本自民黨總裁　「少數執政」致出任首相存變數

日本自民黨總裁選舉10月4日舉行。在第二輪投票中，前經濟安保大臣高市早苗獲185票，擊敗156票的小泉進次郎，成為自民黨首位女性總裁。但目前自民黨在國會處於少數執政的局面，高市早苗能否勝出國會投票成為日本首相，仍存變數。



根據日本憲法，日本首相並非由全民直接選舉產生，而是交由國會表決，取得眾議院和參議院多數票的候選人將成為日本首相，而日本自1947年以來，政府多數時期由自民黨領導，所以在黨內決出的自民黨總裁通常會被視為下任首相。

然而，由於自民黨目前在兩院均不佔多數席位，自民黨總裁能否出任首相尚無定論。

2025年10月4日，日本東京，新當選自民黨總裁高市早苗在贏得總裁選舉後慶祝勝利。（Reuters）

《讀賣新聞》報道，高市早苗在勝選後發表演講稱，自己亦存在許多不足之處，因此在面對國內外各種問題時，將以謙遜的態度治理國家。

圖為2025年10月4日，高市早苗在自民黨總裁選舉中發表講話。（Reuters）

小泉則向其餘4位候選人表示感謝，並呼籲大家「團結自民黨，以政治為先，推動日本前進」。