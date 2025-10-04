日本自民黨總裁選舉今登場　5人角逐勢誕生最年輕或首名女首相？

日本自民黨10月4日（周六）舉行黨總裁選舉，5名候選人角逐，勝出者有望問鼎首相寶座。這5人分別是前經濟安保大臣小林鷹之、前自民黨幹事長茂木敏充、現任內閣官房長官林芳正、前經濟安保大臣高市早苗和現任農林水產省相小泉進次郎。選前民調顯示，高市早苗和小泉進次郎呼聲較高，極有機會在選舉中脫穎而出。本文逐個介紹5名候選人。



黨總裁如何選出？

根據自民黨選舉制度，這次選舉共有590票，其中自民黨295名國會議員各人一票，然後各地黨員、註冊支持者按比例合計295張地方票。如果候選人在首輪投票獲過半數選票，該人直接當選，若然無人過半，則由得票最多首2人進入次輪投票。

在次輪投票中，自民黨295名自民黨每人一票，47個都道府縣自民黨支部聯合會各有一票，最終得票多者當選。

高市早苗（64歲）

屬保守派的高市早苗已成為這次選舉的熱門人選。如果她成功當選，她將成為日本首位女首相。

高市早苗於1993年首次當選眾議員。外界普遍視高市早苗為作已故前首相安倍晉三的「繼承人」，曾在安倍晉三任首相期間擔任內務大臣，後來又擔任經濟安全保障大臣。

高市早苗被外界視為右翼民族主義者，在國防和外交政策上持強硬立場，並曾參拜靖國神社。

2025年9月24日，日本東京，前經濟安全保障大臣高市早苗出席在全國記者俱樂部舉行的自民黨總裁選舉候選人辯論會上發表演說。（Reuters）

今次是高市早苗第三次競逐黨總裁。去年，她在首輪選舉中獲得最多選票，但在與石破茂的決選中落敗。

日本現時正面臨經濟增長放緩和物價高企，高市早苗提出回歸「安倍經濟學」為重點的主張。她呼籲放鬆央行貨幣政策、增加政府支出並有針對性地減稅以促進經濟成長。

小泉進次郎（44歲）

農林水產大臣小泉進次郎亦是強而有力的競爭者。如果當選，他將成為日本近代史上最年輕的首相。

作為前首相小泉純一郎的兒子，小泉進次郎於2009年當選議員，接替其父在眾議院的席位。

去年，他首次競逐黨總裁，儘管一開始是熱門人選，但在九位候選人中最終排名第三。

2025年9月24日，日本東京，農林水產大臣小泉進次郎在自民黨總裁選舉候選人辯論會上發表講話。（Reuters）

小泉進次郎過往曾多次失言，被網民批評發言空洞。這一次，他在競選過程中亦出現失誤。他的團隊試圖在一個串流平台上發布大量關於他的正面評論和對其他候選人的批評。

儘管如此，小泉進次郎被不少人視為自民黨改革的希望之星。近月來，他擔任農林水產大臣期間釋放儲備米，對壓抑米價上升起到一定程度的作用。

小泉進次郎還承諾提高工資和生產力以應對物價上漲，並成立了一個減災機構。

林芳正（64歲）

內閣官房長官林芳正被視為一位穩健的政客，曾在多任首相旗下擔任外交、防衛、農業和教育大臣等重要內閣職位。

林芳正曾多次被要求接替醜聞纏身的內閣大臣，因此獲得了「政壇119」的綽號，119是日本國內的緊急電話號碼。

64歲的林芳正是第三次競逐自民黨總裁。

2025年9月18日，日本東京，內閣官房長官林芳正出席新聞發布會談到參加執政自民黨總裁選舉。（Reuters）

林芳正將自己定位為帶來穩定的繼任人，就像石破茂一樣，優先考慮穩定與中國的關係，同時也加強日美同盟。

在經濟方面，他誓言要推動薪資持續上漲1%，與現有目標一致。

林芳正亦提出一項被外界視為日本版的全民信用制度，該方案將為中低收入家庭提供有針對性的財政支持。

茂木敏充（69歲）

茂木敏充是一位經驗豐富的政治家，以其強硬的談判風格而聞名。

在美國特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）首個總統任期內，他擔任政府對美首席談判代表，並於2019年與華盛頓達成一項貿易協定。

茂木敏充曾擔任其他職務，包括外交、貿易和經濟大臣，亦曾任自民黨幹事長。

2025年9月24日，日本東京，前自民黨幹事長茂木敏充在全國記者俱樂部舉行的自民黨總裁選舉候選人辯論會上發言。（Reuters）

茂木敏充是安倍晉三的親密盟友和高爾夫球友。安倍晉三曾說過：「在我所有獲得議會席位的同僚中，茂木敏充是最聰明的。」

他表示支持日本央行貨幣政策正常化的努力，並敦促日本企業將重點從現金儲備轉向增加企業投資。

小林鷹之（50歲）

小林鷹之曾出任前首相岸田文雄的經濟安全保障大臣。

2025年9月24 日，前經濟安全保障大臣小林鷹之在全國記者俱樂部舉行的自民黨總裁選舉候選人辯論會上發表講話。（Reuters）

他的職業生涯始於財務省，並曾在日本駐美國大使館擔任外交官。

小林鷹之2012年首次當選眾議員。他提議就統一稅率實施臨時減稅，並支持對外國企業收購日本公司和土地實施更嚴格的監管。