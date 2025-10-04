全智賢新劇《暴風圈》被指辱華　編劇就台詞道歉：請視作虛構故事

韓國知名影星全智賢、姜棟元主演的Disney+新劇《暴風圈》，因劇內部份畫面及對白「為什麼中國會偏好戰爭？」，遭中國網民批評辱華，據韓媒10月2日報道，編劇丁瑞慶就此道歉，稱「希望大家能將它視為基於虛構的故事」，劇集導演金熙元也在受訪時一同表達歉意。



在劇中飾演前外交官的全智賢，在第四集中有一句對白︰「為什麼中國會偏好戰爭？這樣核彈可能會落在邊界地區。」因此引起注意。

韓國《中央日報》報道，編劇丁瑞慶回應指「如果早知道這句台詞會引發誤會，我本該更加謹慎」。

《暴風圈》編劇丁瑞慶（Disney+）

她指希望大家能將它視為虛構故事，又稱「如果更換國家名稱，反而會讓故事缺乏現實感。如果我使用社交媒體的話，可能會在中途就作出解釋。」

劇集導演金熙元也在一同受訪時表示，「這類設定在事前已向演員進行過說明。全智賢是非常細致地關注全球觀眾反應的類型，我們也充份說明創作意圖。即便如此，仍出現這樣的情況，我們深感歉意，也向觀眾表示抱歉。」

在事件發酵後，有網民早前發現全智賢在內地代言的護膚品及手錶品牌將其廣告下架，也有網民湧入評論區要求品牌與全智賢解約，認為「辱華藝人不應被中國市場接納」。